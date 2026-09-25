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Justitie· 1 min citire

18 state UE, inclusiv România, intră în infringement pentru Directiva privind spălarea banilor

Comisia Europeană

Comisia Europeană

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 25 sept. 2026, 16:38

Comisia Europeană a anunțat vineri că va trimite scrisori de atenționare către 18 state europene, printre care și România, deoarece nu au transmis complet modificările făcute în legislațiile proprii pentru a respecta Directiva privind combaterea spălării banilor. În această situație se află chiar și două dintre marile puteri ale Europei, Franța și Germania.

Potrivit unui comunicat de presă al Executivului comunitar, au fost trimise scrisori de punere în întârziere României, Belgiei, Bulgariei, Cehiei, Germaniei, Estoniei, Greciei, Spaniei, Franței, Croației, Ciprului, Lituaniei, Luxemburgului, Țărilor de Jos, Austriei, Poloniei, Portugaliei și Finlandei.

Directiva permite statelor membre să furnizeze acces la registrele de evidență a beneficiarilor reali autorităților competente, autorităților de reglementare, entităților raportoare și persoanelor cu un interes legitim.

Statele atenționate ar fi trebuit să transpună o parte importantă din Directiva UE 2015/849, în special articolele 11, 12, 13 și 15, până în 10 iulie 2026.

Din perspectiva Executivului comunitar, implementarea graduală a celei de-a șasea Directive privind combaterea spălării banilor este esențială pentru remedierea punctelor slabe din sistemul financiar comunitar, astfel încât toate statele membre să aplice eficient reglementările privind combaterea spălării banilor.

Încrederea investitorilor și a publicului general în piețele financiare depinde în mare măsură de acuratețea sistemului de raportare, care asigură transparența în structurile privind beneficiarii reali și controlul ale societăților, susține CE. Informațiile clare și la zi privind beneficiarii reali sunt de asemenea cruciale pentru organele de aplicare a legii.

Până acum, 18 state membre nu au comunicat până la termenul limită transpunerea integrală a acestor prevederi.

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