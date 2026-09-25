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Justitie· 1 min citire
18 state UE, inclusiv România, intră în infringement pentru Directiva privind spălarea banilor
Comisia Europeană
Comisia Europeană a anunțat vineri că va trimite scrisori de atenționare către 18 state europene, printre care și România, deoarece nu au transmis complet modificările făcute în legislațiile proprii pentru a respecta Directiva privind combaterea spălării banilor. În această situație se află chiar și două dintre marile puteri ale Europei, Franța și Germania.
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