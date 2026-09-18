PSD pune presiune pe Siegfried Mureșan: „Întâi programul pentru România, apoi discuțiile despre voturi”

PSD solicită, într-un comunicat de presă, premierului desemnat Siegfried Mureșan să prezinte public planul său de guvernare înainte de orice negociere privind formarea unei majorități parlamentare.
Formațiunea social-democrată susține că noul candidat la funcția de prim-ministru trebuie să explice concret ce măsuri intenționează să ia pentru economie și pentru nivelul de trai.
Solicitarea vine după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Mureșan a acceptat propunerea și a anunțat că începe, împreună cu partenerii politici, elaborarea unui program de guvernare.
Sorin Grindeanu: „Întâi programul pentru România”
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, îi cere lui Siegfried Mureșan să clarifice dacă intenționează să păstreze politicile promovate de Guvernul condus de Ilie Bolojan sau dacă va propune o schimbare de direcție.
Grindeanu susține că premierul desemnat ar trebui să prezinte soluții pentru redresarea economiei, politica fiscală, protejarea puterii de cumpărare, susținerea investițiilor și păstrarea locurilor de muncă. El a cerut, de asemenea, clarificări privind continuarea sau modificarea politicilor de austeritate asociate fostului guvern.
„Întâi programul pentru România, întâi măsurile pentru români”, a transmis președintele PSD, potrivit declarațiilor publicate de partid.
PSD cere răspunsuri înaintea negocierilor pentru majoritate
În comunicatul transmis vineri, PSD enumeră mai multe teme despre care consideră că Siegfried Mureșan trebuie să ofere explicații: nivelul taxelor, măsurile pentru protejarea puterii de cumpărare, sprijinirea companiilor românești, menținerea locurilor de muncă și funcționarea serviciilor publice esențiale.
Solicitarea social-democraților apare în contextul unei perioade de instabilitate politică și al încercărilor de formare a unei noi majorități parlamentare. Mureșan are la dispoziție zece zile pentru a forma un cabinet și a solicita votul de încredere al Parlamentului.
AUR nu anunță susținerea lui Siegfried Mureșan
În același context politic, AUR își menține poziția anunțată anterior și nu susține candidatura lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Formațiunea a susținut în mod repetat varianta alegerilor anticipate.
Astfel, negocierile pentru formarea unui nou guvern se desfășoară pe fondul lipsei unei majorități parlamentare anunțate pentru premierul desemnat. Mureșan a declarat că este pregătit să formeze un guvern „serios” și „reformator” și că lucrează la programul de guvernare.
În perioada următoare, principala miză politică va fi prezentarea programului de guvernare și obținerea sprijinului necesar pentru învestirea noului Executiv.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026