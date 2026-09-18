Cu ce se ocupă soția premierului desemnat - Siegfried Mureșan? Veniturile familiei depășesc 265.000 de euro pe an

Publicat 18 sept. 2026, 17:05 Actualizat 18 sept. 2026, 17:08 Sursă Realitatea PLUS

Premierul desemnat, doldora de bani. Cel puțin , așa arată declarațiile sale de avere. Propus recent pentru funcția de prim-ministru al României, eurodeputatul Siegfried Mureșan a investit peste un milion de euro în titluri de stat, o casă în Belgia și un credit ipotecar de 550.000 de euro. Mai mult decât atât, împreună cu soția ar avea venituri de peste 250 de mii de euro pe an. Siegfried Mureșan, în 2024 a virat o donație de 400 de mii de lei către PNL.

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