Primarul PNL din Cavnic, despre nominalizarea lui Mureșan: "Propunere a fost una făcută în bătaie de joc"

Publicat 18 sept. 2026, 15:16 Actualizat 18 sept. 2026, 15:34 Sursă Realitatea PLUS

Planurile de culise ale partidelor politice s-au întors ca un bumerang împotriva lor. Primarul PNL din Cavnic Vladimir Petruț susține că Ilie Bolojan și partidele de dreapta USR și UDMR a vrut doar "să creeze haos" prin propunerea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, făcută de către președintele Nicușor Dan, mizând pe un refuz din partea șefului statului pentru a-l transforma, ulterior, în țintă politică.

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