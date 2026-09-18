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Politica· 2 min citire
Primarul PNL din Cavnic, despre nominalizarea lui Mureșan: "Propunere a fost una făcută în bătaie de joc"
Publicat18 sept. 2026, 15:16
Actualizat18 sept. 2026, 15:34
SursăRealitatea PLUS
Planurile de culise ale partidelor politice s-au întors ca un bumerang împotriva lor. Primarul PNL din Cavnic Vladimir Petruț susține că Ilie Bolojan și partidele de dreapta USR și UDMR a vrut doar "să creeze haos" prin propunerea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, făcută de către președintele Nicușor Dan, mizând pe un refuz din partea șefului statului pentru a-l transforma, ulterior, în țintă politică.
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