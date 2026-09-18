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Politica· 2 min citire

Primarul PNL din Cavnic, despre nominalizarea lui Mureșan: "Propunere a fost una făcută în bătaie de joc"

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Scris deRealitatea.NET
Publicat18 sept. 2026, 15:16
Actualizat18 sept. 2026, 15:34
SursăRealitatea PLUS

Planurile de culise ale partidelor politice s-au întors ca un bumerang împotriva lor. Primarul PNL din Cavnic Vladimir Petruț susține că Ilie Bolojan și partidele de dreapta USR și UDMR a vrut doar "să creeze haos" prin propunerea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, făcută de către președintele Nicușor Dan, mizând pe un refuz din partea șefului statului pentru a-l transforma, ulterior, în țintă politică.

„Este foarte clar că această propunere a fost una făcută în bătaie de joc. Nici măcar nu a fost luată de ei (PNL, USR, UDMR - N.R.) în considerare. Au încercat să o facă pe principiu că Nicușor Dan, președintele, nu o va accepta și ei vor avea armă de tun cu care să poată lupta că România e în haos din cauza președintelui, din partea tuturor.

Dar președintele, de această dată, se pare că a jucat corect. Eu cred că a făcut bine ce-a făcut: le-a arătat oamenilor cine vor să conducă România, ce fel de propuneri au fost făcute.

Dacă ne uităm foarte clar, și UDMR-ul, și USR-ul au foi păcăliți. Ei au mers și au făcut propunerea să fie Sigfried Mureșan, în condițiile în care Siegfried Mureșan nici nu știa că ăștia îl propun din nou.

În condițiile în care președintele, pe bună dreptate, consultând partidele, văzând că trei partide care au cea mai mare susținere în Parlament spun «Siegfried Mureșan», președintele a respectat Constituția și a făcut propunerea”, a declarat primarul din Cavnic într-o intervenție telefonică.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan are nevoie de 233 de voturi pentru ca Executivul să primească încrederea Parlamentului, adică majoritatea absolută a celor 465 de deputați și senatori. Prevederea este stabilită de articolul 103, alineatul (3), din Constituția României. Negocierile cu parlamentarii urmează să înceapă de luni, spun sursele Realitatea PLUS. Marea problemă pentru Mureșan este numărul de voturi de care are nevoie pentru a trece Guvernul.

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