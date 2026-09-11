O nouă amnistie fiscală pe 2026 este propusă în Parlament. Cine ar putea beneficia și în ce condiții

Firmele, persoanele fizice și instituțiile publice cu obligații restante la 31 august 2026 ar putea beneficia de anularea dobânzilor, penalităților și majorărilor, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute într-o nouă propunerea legislativă inițiată în Parlament. Inițiatorii spun că obiectivul este o facilitate fiscală temporară, aplicată tuturor creanțelor administrate de organele fiscale centrale, locale și vamale.
Cine poate primi anularea dobânzilor și penalităților în 2026?
Potrivit proiectului ce poate fi consultat pe pagina oficială a Senatului, anularea accesoriilor ar fi de 100%, însă doar dacă debitorul achită integral principalul, își plătește obligațiile curente, depune toate declarațiile fiscale și transmite cererea în termenul stabilit prin lege. Pentru bugetele locale, aplicarea este opțională și depinde de decizia autorităților deliberative.
De acestă măsură ar beneficia toate categoriile de contribuabili: persoane fizice, firme, profesii liberale, asocieri fără personalitate juridică, instituții publice și unități administrativ-teritoriale, iar data de referință este 31 august 2026 .
Potrivit inițiatorilor, proiectul are la bază modelul amnistiei fiscale din 2024.
Guvernul a indicat, pentru anul 2024, creanțe bugetare neîncasate de 175 miliarde lei și un portofoliu potențial eligibil de 71,8 miliarde lei, din care 60,5 miliarde lei principal și 11,3 miliarde lei accesorii, aferent unui număr de 330.735 contribuabili persoane juridice și 848.705 contribuabili persoane fizice. Estimarea de atunci a avut în vedere încasarea a până la 15% din creanțele eligibile”, motivează inițiatorii. (citește AICI "Expunerea de motive"
În ce condiții devine accesibilă amnistia fiscală pentru firme și contribuabili?
Proiectul clarifică și situațiile speciale: declarații rectificative, impuneri din oficiu, controale fiscale în curs, insolvență sau înlesniri la plată. Reglementarea stabilește procedura de notificare, amânarea accesoriilor, suspendarea executării doar pentru sumele susceptibile de anulare, emiterea deciziei și calea de contestație, executarea principalului nefiind suspendată.
De asemenea, nu sunt anulate obligațiile principale, ajutoarele de stat sau de minimis, dobânzile aferente acestora, resursele UE nepermise de legislația europeană, sancțiunile penale și obligațiile a căror anulare este interzisă de norme superioare.