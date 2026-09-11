Prețurile la carburanți îi revoltă pe șoferi. „Au dat 20 de bani și au pus înapoi 30”

Publicat 11 sept. 2026, 13:47 Actualizat 11 sept. 2026, 14:09 Sursă Realitatea PLUS

Prețurile la carburanți îi nemulțumesc tot mai mult pe șoferi, iar frustrările se simt direct în benzinării. La Iași, oamenii spun că ieftinirile de scurtă durată sunt urmate rapid de scumpiri, iar costurile tot mai mari ajung să apese puternic asupra bugetelor de zi cu zi.

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