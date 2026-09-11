Toto Dumitrescu, condamnat la 2 ani cu suspendare. Ce a decis instanța după accidentul din 2025

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 sept. 2026, 14:48

Toto Dumitrescu a fost condamnat la doi ani cu suspendare pentru conducere sub influența drogurilor și părăsirea locului accidentului. Actorul va presta 120 de zile de muncă în folosul comunității și nu va avea permis timp de trei ani.

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