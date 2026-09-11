Toto Dumitrescu, condamnat la 2 ani cu suspendare. Ce a decis instanța după accidentul din 2025

Toto Dumitrescu a fost condamnat la doi ani cu suspendare pentru conducere sub influența drogurilor și părăsirea locului accidentului. Actorul va presta 120 de zile de muncă în folosul comunității și nu va avea permis timp de trei ani.
Actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, a fost condamnat vineri la doi ani de închisoare cu suspendare, după accidentul rutier produs în 2025. Acesta a fost judecat pentru conducerea sub influența drogurilor și părăsirea locului accidentului, verdictul fiind pronunțat de Curtea de Apel București. Actorul nu va fi încarcerat, însă va trebui să respecte mai multe obligații în perioada stabilită de instanță. Pe lângă pedeapsa cu suspendare, Toto Dumitrescu va presta 120 de zile de muncă neplătită în folosul comunității, iar dreptul său de a conduce a fost suspendat pentru trei ani.
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Ce obligații trebuie să respecte Toto Dumitrescu
Toto Dumitrescu va fi obligat să participe la un program de reintegrare socială desfășurat de serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate. De asemenea, acesta trebuie să se prezinte periodic la Serviciul de Probațiune București și să primească vizitele consilierului desemnat să îi supravegheze situația. Actorul va trebui să anunțe în prealabil orice schimbare a locuinței sau a locului de muncă. Aceeași obligație se aplică și în cazul deplasărilor care depășesc cinci zile, pe toată perioada în care se află sub supravegherea serviciului de probațiune.
Accidentul provocat de Toto Dumitrescu în 2025
Accidentul rutier a avut loc în 2025, când Toto Dumitrescu a pierdut controlul volanului și a lovit-o cu mașina pe jucătoarea de tenis Ilinca Dalina Amariei, fostă campioană națională. Sportiva a fost transportată de urgență la spital, în timp ce actorul a plecat de la locul accidentului. Analizele efectuate ulterior au indicat că Toto Dumitrescu se afla sub influența drogurilor. Actorul a susținut însă că ar fi consumat substanțele după producerea accidentului rutier.