Brigada Rutieră a transmis că „în urma activităților procedurale desfășurate de polițiștii Brigăzii Rutiere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, bărbatul în vârstă de 28 de ani a fost depistat și se afla în custodia polițiștilor”.
Martorii spun că şoferiţa s-a asigurat că poate vira la stânga. Acela a fost momentul în care Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, fostul internaţional din Generaţia de Aur, a venit cu o viteză extrem de mare şi a lovit autoturismul în care se afla şoferiţa de 23 de ani, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS.
Fiul lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliție după ce a provocat un accident rutier GRAV în Capitală, apoi a fugit de la faţa locului. O tânără de 23 de ani, grav rănită
Ce spune Brigada Rutieră
Din informațiile existente la acest moment, conducătoarea unui autovehicul în vârstă de 23 de ani, care se deplasa pe bd. Primăverii a intrat în coliziune cu un autovehicul, care se deplasa pe bd. Mircea Eliade, iar din impact primul autovehicul a avariat un alt autovehicul care circula în spatele acestuia.
Conducătorii de autovehicule au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele indicate fiind 0.