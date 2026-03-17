Ministrul Justiției, despre numirile șefilor parchetelor: „Nicușor Dan numește în funcție. Dacă nu există un aviz CSM, propunerile se înaintează președintelui”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat marți că procedura de numire în funcțiile de conducere din parchete va respecta calendarul legal, subliniind că lipsa unui aviz favorabil de la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) nu blochează transmiterea propunerilor către președintele României, Nicușor Dan.

Întrebat despre lipsa unui aviz favorabil pentru Marius Voineag, candidat la funcția de adjunct al procurorului general, și Alex Florența, propus pentru postul de adjunct la DIICOT, ministrul a precizat că un astfel de rezultat nu împiedică procedura.

Avizul nefavorabil pentru Marius Voineag și Alex Florența nu împiedică transmiterea propunerilor către Nicușor Dan

„Referitor la la CSM, sunt proceduri în curs. După cum știți, sunt audierile în curs, la finalul lor persoanele care nu au primit un aviz favorabil vor fi reaudiate. Propunerile făcute de către mine nu au nicio zonă de subiectivitate. Ele sunt bazate pe interviurile de la Ministerul Justiției, pe proiectele manageriale ale acelor persoane, pe elementele de dosar pe care le-au depus și pe opinia comisiei de la Ministerul Justiției. Acum, în raport de hotărârile concrete, de conținuturile lor, că în materie juridică discutăm de argumente concrete, nu de speculații, vom vedea”, a declarat Marinescu, la Parlament.

Ministrul a respins și ideea că ar fi trebuit să se abțină de la votul din CSM, precizând că legea nu prevede o astfel de incompatibilitate. „Mecanismul legal presupune o propunere a Ministerului Justiției, un aviz consultativ al CSM, consultativ fiind sigur că trebuie să ai în vedere anumite repere și decizia finală este a președintelui României. Nu este o propunere personală, nu vizează un aspect personal. Este un mecanism instituțional care se desfășoară în conformitate cu legea. Legea nu prevede o incompatibilitate la vot a ministrului justiției pentru această ipoteză. Să mă abțin în raport de niște elemente legale, dacă nu există aceste elemente legale și anterior miniștrii justiției au votat astfel de propuneri”, a spus Marinescu.

„Ministrul Justiției, fiind membru de drept în CSM, este absolut logic și justificat să susțină o propunere pe care o face”

Ministrul a declarat că este „logic și justificat” ca, în calitate de membru de drept al CSM, să susțină propunerile pe care le face.



„Ministrul Justiției, fiind membru de drept în CSM, este absolut logic și justificat să susțină o propunere pe care o face. Ar fi, pe arhitectura legală actuală, absurd ca eu, de exemplu, că a trebuit să particip la această ședință, să votez împotrivă. Aceasta a fost convingerea mea, acesta a fost mandatul meu. Au fost situații în trecut și vă aduceți aminte când anumite persoane propuse au primit un aviz negativ. Acest aviz al CSM are un caracter consultativ și atunci când va fi necesar să facem o reaudiere a persoanelor care au primit aviz negativ vom ține seama”, a mai explicat ministrul.



Întrebat dacă e posibil ca președinte Nicușor Dan să refuze aceste propuneri, Marinescu a spus: „Eu respect legea, legea prevede că președintele României decide, președintele României va decide, legea prevede că eu fac niște propuneri pe o bază fundamentată și argumentată și vă invit pe toți să consultați propunerile pe care Ministrul Justiției le-a făcut pentru că sunt pagini întregi de argumente concrete pentru care aceste propuneri au fost făcute, respectăm legea”.

„Pentru mine nu este o decizie politică, ci pe dosarul concret al candidatului, pe candidatul ca atare”

Referitor la criticile formulate de unele organizații civice, oficialul a arătat că acestea țin de libertatea de exprimare, însă procedura legală permite înscrierea procurorilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, chiar dacă au avut abateri disciplinare.

„Societatea civilă are, bineînțeles, rolul ei esențial, fundamental într-o democrație, dar procedura prevede ca anumiți procurori care întrunesc condițiile legale și, fac o paranteză, de exemplu existența abaterilor disciplinare, că tot mă întrebați dumneavoastră despre dispozițiile legii, nu este trecut în actuala lege ca un impediment pentru a te înscrie și a participa la procedură. Cu alte cuvinte, dacă au fost persoane care au avut abateri disciplinare, s-au putut înscrie și au parcurs această procedură. Pentru mine nu este o decizie politică (...) pentru mine este o decizie bazată pe profesionalism, pe dosarul concret al candidatului, pe candidatul ca atare”, a adăugat ministrul.

În privința votului din CSM, Radu Marinescu a amintit că există un termen legal pentru emiterea avizului, iar dacă acesta nu este respectat, se consideră că avizul lipsește. „Domnul președinte numește în funcție. Dacă nu există un aviz, propunerile se înaintează președintelui”, a precizat el.

Luni, Secția pentru procurori a CSM nu a reușit să dea un aviz în cazul celor doi candidați, Alex Florența și Marius Voineag, votul înregistrându-se la egalitate, trei voturi „pentru” și trei „împotrivă”. Este pentru a doua oară când membrii secției, alături de ministrul Justiției, nu reușesc să constituie o majoritate, urmând ca votul să fie reluat la o dată ulterioară.