Negocieri eșuate SUA-Iran: Trump refuză planul de pace primit vineri de la Teheran

Sursă: Realitatea.net

Președintele SUA, Donald Trump, a respins vineri ultima propunere a Iranului pentru încetarea războiului, declarând că „nu este mulțumit” de termenii oferiți de Teheran. Mesajul ferm al liderului american vine la scurt timp după ce planul de pace a fost transmis mediatorilor, semnalând un nou blocaj în negocierile menite să pună capăt conflictului dintre cele două națiuni. Această decizie menține starea de incertitudine în regiune, Washingtonul cerând condiții mai stricte pentru semnarea unui armistițiu permanent.

Președintele american Donald Trump și-a exprimat public nemulțumirea față de cea mai recentă ofertă de pace înaintată de Iran, menținând incertitudinea asupra încheierii conflictului declanșat la sfârșitul lunii februarie. Deși Teheranul a transmis noul plan joi seară, prin intermediul mediatorilor pakistanezi, liderul de la Casa Albă a semnalat că termenii actuali sunt inacceptabili pentru Washington.

Ambiguitate diplomatică și refuzul termenilor iranieni

Donald Trump a confirmat primirea propunerii, însă a subliniat că aceasta nu corespunde cerințelor americane. „Ei vor să facă o înțelegere, dar nu sunt mulțumit de ea”, a declarat președintele, punctând că Teheranul solicită concesii pe care SUA nu le pot accepta. Un punct critic al propunerii iraniene îl reprezintă amânarea discuțiilor privind programul nuclear, aspect considerat de netrecut pentru Administrația Trump, care a justificat intervenția militară tocmai prin necesitatea stopării dezvoltării armelor atomice.

Fragmentarea conducerii de la Teheran și blocajul negocierilor

În viziunea președintelui american, procesul diplomatic este îngreunat de lipsa de coeziune a oficialilor iranieni. Trump a descris conducerea de la Teheran ca fiind „foarte dezorganizată” și „confuză”, sugerând că dorința acestora de a încheia un acord este subminată de mesaje incoerente. În prezent, dialogul dintre cele două state se desfășoară exclusiv prin canale telefonice, după ce Washingtonul a decis să anuleze deplasarea emisarilor săi în Pakistan, menținând o presiune diplomatică constantă.

Tensiuni în Strâmtoarea Ormuz și impactul economic global

Conflictul rămâne extrem de tensionat în punctele strategice, în special în Strâmtoarea Ormuz. Aici, navele americane mențin restricții severe asupra transportului de petrol iranian, măsură care sufocă economia Teheranului, dar provoacă și instabilitate pe piețele globale de energie. În timp ce Iranul amenință cu atacuri „lungi și dureroase” în cazul reluării ofensivei americane, armistițiul fragil de pe teren este marcat de acuzații reciproce de încălcare a înțelegerilor.

Bilanțul unui conflict de scurtă durată, dar devastator

De la începutul ostilităților, în februarie, confruntarea a lăsat în urmă mii de victime și a generat unde de șoc în economia mondială. Perturbarea rutelor energetice și creșterea accelerată a prețului petrolului au devenit principalele îngrijorări internaționale, în timp ce comunitatea globală așteaptă un răspuns clar din partea Statelor Unite la propunerea iraniană, sperând într-o detensionare a situației.