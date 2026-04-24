Potrivit Reuters, oficialul rus a susținut că noile restricții nu vor afecta doar Rusia, ci și statele membre ale Uniunii Europene, precum și țările în curs de dezvoltare.

Reacția Moscovei după aprobarea sancțiunilor

Noul pachet de sancțiuni adoptat de UE vizează domenii-cheie precum serviciile financiare, comerțul și energia.

Sunt incluse restricții suplimentare asupra transportului petrolului și gazelor naturale lichefiate, asupra serviciilor maritime asociate acestor transporturi, dar și noi limitări privind exporturile și importurile unor produse, inclusiv îngrășăminte utilizate în agricultură.

În declarația sa, Maria Zaharova a criticat decizia Bruxelles-ului și a avertizat că efectele se vor răsfrânge inclusiv asupra piețelor internaționale.

„Toate acestea se întâmplă în mijlocul unei crize energetice globale şi al penuriei de resurse care sunt resimţite acut în majoritatea regiunilor lumii”.

Maria Zaharova îl provoacă pe șeful NATO: „Să publice lista cu regulile globale încălcate de Rusia, China și Coreea de Nord”

Acuzații la adresa Bruxelles-ului

Oficialul rus a afirmat că măsurile adoptate de UE riscă să amplifice dificultățile existente pe piața energiei.

„Prin încercarea de a destabiliza şi mai mult pieţele energetice, Bruxelles-ul îşi face rău atât lui cât şi ţărilor în dezvoltare, care nu îşi mai pot permite energie la preţuri umflate artificial”.

Totodată, Maria Zaharova a susținut că restricțiile privind comerțul cu îngrășăminte pot afecta securitatea alimentară la nivel global.

Potrivit acesteia, măsurile adoptate de UE „subminează securitatea alimentară mondială”.

Rusia anunță răspuns dur

În mesajul transmis vineri, reprezentanta diplomației ruse a anunțat explicit că Moscova pregătește măsuri de represalii.

„Vom lua măsuri de represalii. Acestea vor fi dure. Vor fi elaborate şi implementate în conformitate cu interesele noastre”.

Aceasta a adăugat că Rusia consideră sancțiunile unilaterale drept ilegale și condamnă ferm astfel de decizii.

Ajutor financiar major pentru Ucraina

În același context, cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au validat joi și un sprijin financiar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, sub forma unui împrumut.

Conform informațiilor transmise de Agerpres, aprobarea a venit după ce Ungaria și-a retras veto-ul, în urma redeschiderii conductei petroliere Drujba de către Ucraina.

Kievul va rambursa împrumutul doar în situația în care Rusia va plăti reparații de război. În caz contrar, rambursarea va reveni statelor participante la mecanismul de garantare, cu excepția Ungariei, Cehiei și Slovaciei.

Rusia sare ca arsă după ce România și-a arătat interesul pentru umbrela nucleară franceză

Ce prevede noul pachet de sancțiuni

Printre cele mai importante măsuri se numără restricțiile asupra serviciilor maritime legate de exportul petrolului și produselor petroliere rusești.

UE urmărește astfel reducerea veniturilor Moscovei și limitarea capacității Rusiei de a găsi noi cumpărători pentru resursele energetice.

Pe lista sancțiunilor au fost adăugate încă 36 de entități implicate în explorarea, extracția, rafinarea și transportul petrolului, inclusiv companii asociate așa-numitei „flote din umbră”.

De asemenea, alte 46 de nave au fost incluse pe lista sancțiunilor.

Restricții pentru bănci, criptomonede și produse industriale

Noul pachet interzice tranzacțiile cu încă 20 de bănci rusești și introduce sancțiuni împotriva unor instituții financiare din state terțe.

UE a impus, de asemenea, măsuri suplimentare pentru blocarea utilizării criptomonedelor ca alternative de plată.

Au fost adoptate și noi restricții privind exporturile către Rusia, vizând produse precum lubrifianți de înaltă performanță, produse siderurgice, substanțe chimice, cauciuc și echipamente cu utilizare militară sau dublă.

Importurile de gaze rusești, oprite din 2027

Uniunea Europeană a decis deja ca, începând din 2027, să sisteze complet importurile de gaze din Rusia.

În ultimii ani, statele europene au redus semnificativ dependența de gazul rusesc, înlocuind o parte importantă a volumelor cu gaze naturale lichefiate, în special din Statele Unite.

Presa din Rusia minimizează înfrângerea lui Viktor Orban: „Pentru Moscova, nimic nu se schimbă”