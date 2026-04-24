Investițiile au vizat consolidarea clădirilor cu risc seismic, reabilitarea termică a imobilelor publice și rezidențiale, modernizarea sistemelor de termoficare, construirea de locuințe sociale și elaborarea sau actualizarea documentațiilor de urbanism.

Consolidare seismică și școli sigure

Peste 53 de milioane de lei, respectiv 53.498.641,88 lei, au fost alocați pentru 54 de facturi care vizează consolidarea clădirilor publice și multirezidențiale incluse în Programul Național de Consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat. Alte lucrări din această categorie vizează consolidarea și modernizarea unităților de învățământ prin Programul Național „Școli sigure și sănătoase".

Termoficare și reabilitare termică

Alți 43,25 milioane de lei au acoperit șase facturi depuse prin Programul Termoficare, în timp ce aproape 19 milioane de lei, 18.861.667,33 lei, au fost virați pentru reabilitarea termică a clădirilor publice și multirezidențiale.

Locuințe sociale și urbanism

Ministerul a decontat 16.627.461,29 lei pentru 16 proiecte de construire a locuințelor sociale. În plus, 764.843,13 lei au fost alocați pentru cinci proiecte de elaborare sau actualizare a documentațiilor de urbanism, inclusiv PUZ-uri și regulamente locale.