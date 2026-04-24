Întrebat despre scenariile posibile — de la un guvern minoritar PSD–UDMR–minorități, la o formulă PNL–USR–UDMR–minorități sau chiar o combinație PSD–PNL–UDMR–USR fără premierul Ilie Bolojan — președintele a repatat că, în acest moment, rolul său este de mediator. „Avem un guvern din care s-au retras niște miniștri. La un moment dat probabil se va duce în Parlament pentru vot. Acesta este scenariul în care suntem.”

În fața solicitării de a adopta o poziție mai fermă, șeful statului a punctat: „Pot să răspund cu fermitate că sunt mediator.”

Reacții la situația PSD și la declarațiile premierului

Chestionat despre faptul că PSD a rămas cu secretari de stat, președintele a evitat comentariile politice: „Nu vreau să comentez prea mult. Mă gândesc că este un gest politic.”

În legătură cu afirmația premierului Ilie Bolojan, potrivit căreia Guvernul ar funcționa „mai ieftin, cu mai puțini miniștri și cu rezultate mai bune”, Nicușor Dan a refuzat să compare scenarii: „Pentru că vreau să-mi păstrez statutul de mediator, vă pot spune că îmi cereți să compar două scenarii și nu pot spune asta.”

Președintele a fost întrebat și dacă există îngrijorări la nivel european privind evoluțiile politice din România. Răspunsul său a fost nuanțat: „Unii m-au întrebat, alții nu. Cei care m-au întrebat au făcut-o relaxat. Nimeni nu a fost în vreun fel de panică.”

Despre semnarea demisiilor și numirea interimarilor

În ceea ce privește procedura de numire a miniștrilor interimari, Nicușor Dan a explicat că procesul este în desfășurare, precizând și care sunt scenariile de alianțe pe care nu le va accepta.