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Surse: UDMR amână decizia privind Cabinetul Veștea pentru a nu participa la ruperea PNL. USR tranșează poziția în această seară
Premierul lui Nicușor ar putea primi un pic de ajutor. Foto/Arhivă
Negocierile pentru învestirea noului Guvern condus de Adrian Veștea intră într-o fază critică, iar partidele parlamentare își definesc strategiile. Potrivit unor surse politice Realitatea PLUS, UDMR a ales să adopte o poziție de așteptare și nu va lua o hotărâre imediată. Etnicii maghiari vor să evite implicarea în frictiunile interne din Partidul Național Liberal și vor condiționa un eventual sprijin de o discuție directă cu premierul desemnat.
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