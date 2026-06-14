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Surse: UDMR amână decizia privind Cabinetul Veștea pentru a nu participa la ruperea PNL. USR tranșează poziția în această seară

Premierul lui Nicușor ar putea primi un pic de ajutor. Foto/Arhivă

Premierul lui Nicușor ar putea primi un pic de ajutor. Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 iun. 2026, 19:46

Negocierile pentru învestirea noului Guvern condus de Adrian Veștea intră într-o fază critică, iar partidele parlamentare își definesc strategiile. Potrivit unor surse politice Realitatea PLUS, UDMR a ales să adopte o poziție de așteptare și nu va lua o hotărâre imediată. Etnicii maghiari vor să evite implicarea în frictiunile interne din Partidul Național Liberal și vor condiționa un eventual sprijin de o discuție directă cu premierul desemnat.

În paralel, Uniunea Salvați România (USR) s-a reunit de urgență în ședință în această seară pentru a stabili dacă va susține sau nu noul Executiv.

UDMR nu vrea să participe la „ruperea PNL” și așteaptă mutările de marți

Surse politice de ultimă oră indică faptul că liderii UDMR au analizat situația în cadrul unei ședințe interne, însă au concluzionat că în acest moment nu dispun de suficiente informații pentru a formula un verdict clar.

Motivele din spatele prudenței UDMR sunt strategice:

  • Evitarea conflictului din PNL: Reprezentanții Uniunii au transmis, pe surse, că nu își doresc ca acțiunile sau voturile lor să contribuie la adâncirea tensiunilor interne sau la o eventuală „rupere” a Partidului Național Liberal.

  • Consultări directe cu premierul desemnat: Uniunea nu va lua nicio hotărâre oficială până când nu va avea loc o întâlnire de lucru și o discuție așezată chiar cu Adrian Veștea.

  • Monitorizarea deciziilor PNL și USR: Maghiarii vor să vadă mai întâi ce hotărâri vor adopta celelalte două formațiuni.

O nouă ședință decisivă a UDMR este preconizată să aibă loc în cursul zilei de marți, după ce peisajul politic se va mai clarifica.

Ședință maraton în USR: Poziția partidului se decide în această seară

Dacă UDMR a ales calea temporizării, cei din USR vor să tranșeze lucrurile rapid. Conducerea formațiunii se află în aceste momente într-o ședință tensionată, unde se dezbate intens oportunitatea susținerii Cabinetului Veștea.

În cadrul discuțiilor interne, fiecare membru cu drept de vot își exprimă punctul de vedere, existând argumente pro și contra. Totuși, sursele din partid afirmă că o decizie oficială și asumată din partea USR este așteptată chiar în această seară.

Ziua Z pentru liberali: Ședința de luni va dicta direcția guvernării

Toate privirile rămân ațintite asupra Partidului Național Liberal. Luni este programată ședința conducerii liberale, considerată de analiști drept cea mai importantă din acest întreg blocaj politic. Hotărârea pe care o vor lua liberalii cu privire la colegul lor de partid, Adrian Veștea, va dicta dacă România se îndreaptă spre o nouă majoritate parlamentară sau spre scenariul alegerilor anticipate.

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