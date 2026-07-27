Cum funcționează împreună un soft de payroll, pontajul și administrarea de personal într-o platformă integrată
Soft de payroll
Într-o companie, informațiile despre angajați circulă permanent între mai multe procese. Orele lucrate ajung în salarizare, concediile aprobate influențează pontajul, iar modificările din contractele de muncă trebuie să apară imediat în rapoarte și în evidența de personal.
Atunci când fiecare activitate este gestionată într-o aplicație separată, echipa de HR pierde timp cu transferul informațiilor și verificarea acestora. Un soft HR integrat simplifică întregul proces.
Datele sunt introduse o singură dată și sunt disponibile instant în toate modulele relevante. Rezultatul este un flux de lucru mai rapid, mai sigur și mai ușor de administrat, indiferent dacă organizația are câteva zeci sau câteva mii de angajați.
Cum lucrează împreună pontajul, salarizarea și administrarea de personal?
Pontajul reprezintă punctul de plecare pentru multe activități din departamentul de resurse umane. Numărul de ore lucrate, concediile, orele suplimentare, zilele libere sau absențele influențează direct calculul salariilor și numeroase rapoarte interne.
Atunci când aceste procese sunt conectate într-o singură platformă, informațiile circulă automat între module. După validarea pontajului, datele ajung imediat în salarizare și sunt folosite pentru calculul drepturilor salariale.
Același principiu se aplică și administrării de personal. Dacă un angajat primește o promovare, își schimbă funcția, salariul sau norma de lucru, modificarea este înregistrată o singură dată și devine disponibilă instant în toate modulele care folosesc acea informație.
Acest mod de lucru aduce beneficii evidente încă din primele luni de utilizare:
● Datele sunt introduse o singură dată.
● Calculul salariilor se desfășoară mai rapid.
● Echipa de HR petrece mai puțin timp verificând informațiile.
● Rapoartele folosesc întotdeauna cele mai recente date.
● Riscul apariției erorilor administrative scade considerabil.
Diferența devine și mai vizibilă în companiile mari. Atunci când gestionezi sute sau mii de angajați, câteva minute economisite pentru fiecare proces se transformă într-un volum important de timp câștigat la finalul fiecărei luni.
Un soft HR integrat ajută departamentul de resurse umane să se concentreze pe activități cu valoare adăugată și mai puțin pe verificări repetitive sau introducerea manuală a acelorași informații.
De ce este un avantaj ca toate modulele să fie dezvoltate de același furnizor?
Multe companii folosesc aplicații diferite pentru pontaj, salarizare și administrarea personalului. Chiar dacă acestea comunică între ele, fiecare are propriile actualizări, propriile reguli și propriul mod de organizare a datelor.
Pe măsură ce organizația crește, aceste diferențe pot încetini activitatea. O modificare într-un sistem trebuie sincronizată și în celelalte aplicații pentru ca informațiile să rămână corecte.
Schimbările legislative reprezintă un exemplu foarte bun. Departamentul de HR trebuie să lucreze cu aplicații actualizate, iar toate modulele trebuie să respecte aceleași reguli de calcul și raportare.
Un soft HR dezvoltat integral de același furnizor rezolvă această provocare printr-o arhitectură unitară. Modulele folosesc aceeași bază de date și aceeași logică de funcționare, iar actualizările sunt implementate în întregul sistem.
Avantajele sunt ușor de observat:
● Nu este nevoie de integrări complexe între aplicații dezvoltate de furnizori diferiți.
● Toate modulele folosesc aceeași bază de date și aceeași logică de funcționare.
● Actualizările sunt implementate simultan în întreaga platformă, fără riscul apariției incompatibilităților între module.
● Responsabilitatea pentru funcționarea întregului sistem revine unui singur furnizor, inclusiv după actualizări sau modificări legislative.
● Funcționalitățile noi pot fi implementate mult mai rapid, fără proiecte suplimentare de integrare.
● Suportul tehnic este oferit de aceeași echipă, care cunoaște întreaga platformă și poate identifica mai rapid cauza unei probleme.
● Costurile de administrare și mentenanță sunt mai ușor de planificat, deoarece toate componentele sunt gestionate unitar.
Experiența utilizatorilor este și ea mai bună. Angajații și specialiștii HR folosesc aceeași interfață pentru activități diferite și găsesc informațiile mult mai repede.
Managerii beneficiază de același avantaj. Pot aproba concedii, verifica pontajele, consulta situația echipei și analiza rapoarte fără să treacă dintr-o aplicație în alta.
Raportarea devine mai rapidă și oferă o imagine completă asupra companiei
Rapoartele reprezintă una dintre cele mai importante surse de informații pentru management. Evoluția costurilor salariale, fluctuația de personal, orele suplimentare, concediile sau structura echipelor sunt analizate permanent pentru a lua decizii bine fundamentate.
Atunci când toate informațiile sunt centralizate într-un singur sistem, rapoartele pot fi generate imediat, folosind date actualizate în timp real.
Un soft HR integrat elimină timpul pierdut cu centralizarea informațiilor din mai multe aplicații și oferă rezultate consistente pentru întreaga organizație.
Printre cele mai importante beneficii se numără:
● construirea și actualizarea rapidă a bugetelor de personal;
● estimarea costurilor cu salariile, beneficiile și dezvoltarea angajaților;
● planificarea recrutărilor, a programelor de onboarding și a bugetelor de training pe baza datelor reale;
● rapoarte unitare generate dintr-o singură sursă de informații;
● analizarea rapidă a indicatorilor HR la nivel de companie, departament sau echipă;
● acces la istoricul complet al fiecărui angajat pentru decizii bine fundamentate.
Un avantaj important este și flexibilitatea. Multe platforme moderne permit configurarea rapoartelor direct de către echipa de HR, fără intervenția departamentului IT. Astfel, fiecare companie poate obține exact informațiile de care are nevoie.
La fel de importantă este trasabilitatea datelor. Fiecare modificare rămâne înregistrată, iar istoricul complet al angajatului poate fi consultat oricând. Acest lucru simplifică auditurile și contribuie la respectarea cerințelor legislative și a regulilor privind protecția datelor.
Accesul diferențiat completează acest sistem. Fiecare utilizator vede doar informațiile necesare pentru activitatea sa, ceea ce oferă un nivel ridicat de securitate și protejează datele personale ale angajaților.
Pe măsură ce compania se dezvoltă, platforma poate fi extinsă fără schimbări majore în modul de lucru. Noi funcționalități pot fi adăugate în același ecosistem, iar toate modulele continuă să folosească aceeași bază de date și aceleași reguli.
Un soft HR integrat înseamnă mai puține operațiuni administrative, procese mai rapide și informații disponibile în timp real pentru întreaga organizație.
Atunci când pontajul, salarizarea, administrarea de personal și raportarea fac parte din aceeași platformă și sunt dezvoltate de același furnizor, compania beneficiază de eficiență, acuratețe și un control mai bun asupra tuturor proceselor de resurse umane.
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