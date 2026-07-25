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Stiinta si tehnologie· 1 min citire
Cum funcționează sistemul anti-dronă livrat din Statele Unite
MEROPS
Publicat25 iul. 2026, 13:21
SursăRealitatea PLUS
Sistemul anti-dronă MEROPS livrat din Statele Unite a fost integrat în dispozitivul de apărare al Armatei Române, însă până acum nu a fost folosit. Care sunt principalele caracteristici ale sistemului care poate detecta dronele ce intră în România 24 de ore din 24.
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