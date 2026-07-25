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Stiinta si tehnologie· 1 min citire

Cum funcționează sistemul anti-dronă livrat din Statele Unite

MEROPS

MEROPS

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iul. 2026, 13:21
SursăRealitatea PLUS

Sistemul anti-dronă MEROPS livrat din Statele Unite a fost integrat în dispozitivul de apărare al Armatei Române, însă până acum nu a fost folosit. Care sunt principalele caracteristici ale sistemului care poate detecta dronele ce intră în România 24 de ore din 24.

Sistemul anti-dronă din România, Merops

- Produs în SUA, integrat în dispozitivul de apărare al Armatei Române

- Este testat, evaluat și validat operațional

- Detectează, urmărește și neutralizează drone cu ajutorul inteligenței artificiale

- Radar pentru ținte la joasă altitudine, senzori electro-optici și termici (funcționează zi și noapte)

- poate lovi drone de tip Shahed, poate ajunge până la 5 kilometri altitudine

- Distanța de interceptare: 5-20 de kilometri de la punctul de lansare (în funcție de condiții)

- Costul de operare este scăzut și funcționează în orice condiții (ninsoare, ceață, ploaie)

- Poate urmări și angaja simultan mai multe ținte

- Poate fi instalat pe camioane militare, drone sau elicoptere

- Poate să detecteze și dronele care lasă o amprentă termică

- Are o viteză de aproximativ 300 de kilometri pe oră

- Valorează 15.000 de dolari

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