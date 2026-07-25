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Alertă din nou în România. A doua dronă doborâtă în numai două zile, la 10 kilometri de Sfântu Gheorghe. Anunțul lui Nicușor Dan

Dronă doborâtă România

Dronă doborâtă România

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iul. 2026, 09:03
Actualizat25 iul. 2026, 09:11

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că o nouă dronă a fost doborâtă sâmbătă dimineață în spațiul aerian al țării. Incidentul a avut loc la ora 08:30, la aproximativ 10 kilometri vest de localitatea Sfântu Gheorghe, din Delta Dunării.

Potrivit șefului statului, aparatul de zbor a fost interceptat și distrus de un pilot român aflat la bordul unei aeronave F-16. Până în acest moment, Nicușor Dan nu a oferit alte informații despre tipul dronei, proveniența sa sau traseul urmat înainte de a fi doborâtă.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat la rândul său că drona a fost detectată de radarele Ministerului Apărării la ora 08:22, după ce a intrat ilegal în spațiul aerian al României. Aparatul a fost doborât la ora 08:34 de un avion F-16 românesc, la aproximativ 9,6 kilometri vest de localitatea Sfântu Gheorghe.

„Încă o dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă de militarii români în această dimineață, la ora 8:34, la 9,6 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe. Drona a fost observată de radarele MApN intrând în spațiul nostru aerian la ora 8:22 și a fost lovită câteva minute mai târziu de un avion de vânătoare F-16 românesc”, a transmis Radu Miruță.

Este al doilea incident de acest fel produs în numai două zile. Reamintim că, pe 24 iulie, o altă dronă a intrat în spațiul aerian național pe traseul Sulina, Brăila, Fetești și Buzău, fiind doborâtă cu o rachetă de un avion F-16 în apropierea localității Padina, într-o zonă nelocuită. Echipele Ministerului Apărării au identificat ulterior zonele în care au căzut resturile aparatului.

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