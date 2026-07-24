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Locale· 2 min citire
Autoritățile din Buzău sunt în alertă. Prefect:”Drona a căzut pe un teren agricol”
Publicat24 iul. 2026, 15:31
Actualizat24 iul. 2026, 15:35
SursăRealitatea PLUS
Autoritățile din județul Buzău sunt în alertă, după ce o dronă a fost doborâtă în zonă de un pilot F-16, iar resturile acesteia ar fi căzut pe un câmp situat între două localități. Prefectul județului Buzău, Leonard Dimian, a declarat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS că echipe ale Ministerului Apărării Naționale desfășoară operațiuni de căutare pentru identificarea fragmentelor dronei.
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