Camion cu ciment lovit de un tren între Săcueni Roman și Galbeni. Vehiculul a luat foc

Un camion încărcat cu ciment a fost lovit de trenul IR 1952 pe ruta Suceava - Constanța, între Săcueni Roman și Galbeni. În urma impactului, vehiculul a luat foc, iar linia de contact a fost distrusă.
Camion cu ciment, spulberat de un tren între Săcueni Roman și Galbeni
Un grav accident feroviar s-a produs joi seară pe raza Regionalei CFR Iași, după ce un camion care transporta ciment a fost lovit de un tren de călători la o trecere la nivel cu calea ferată. În urma impactului violent, autocamionul a fost cuprins de flăcări, iar infrastructura feroviară a suferit avarii importante.
La momentul transmiterii informațiilor, autoritățile nu confirmaseră existența unor victime, în timp ce echipele de intervenție continuau operațiunile la fața locului.
Coliziunea s-a produs la o trecere semnalizată
Potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, accidentul s-a produs în jurul orei 22:00, la trecerea la nivel cu calea ferată situată între stațiile Săcueni Roman și Galbeni, la kilometrul feroviar 323+650.
În incident a fost implicat trenul InterRegio 1952, care circula pe ruta Suceava – Constanța și era operat de CFR Călători. Acesta a intrat în coliziune cu un autocamion destinat transportului de ciment.
Reprezentanții CFR au precizat că trecerea la nivel este echipată cu instalație automată de semnalizare, destinată avertizării participanților la trafic asupra apropierii trenurilor.
Camionul a fost cuprins de flăcări după impact
În urma coliziunii, autocamionul a luat foc, fiind necesară intervenția de urgență a pompierilor pentru limitarea și stingerea incendiului.
Salvatorii au acționat în zonă pentru lichidarea flăcărilor și securizarea perimetrului, în timp ce autoritățile au început evaluarea situației.
Linia de contact a fost distrusă
Accidentul a provocat și avarii semnificative la infrastructura feroviară. În urma impactului s-a rupt linia de contact de pe firul II, instalația care asigură alimentarea cu energie electrică a locomotivelor și trenurilor electrice.
Specialiștii CFR au transmis că pagubele sunt considerabile, iar refacerea instalației necesită lucrări tehnice complexe.
Pentru remedierea avariilor au fost mobilizate două drezine speciale din Bacău și Roman, iar personalul Regionalei CFR Iași a început evaluarea infrastructurii afectate.
Circulația va fi reluată doar după verificări complete
Reprezentanții CFR au subliniat că alimentarea cu energie electrică și reluarea circulației pe firul afectat vor avea loc doar după finalizarea lucrărilor de reparații și efectuarea tuturor verificărilor tehnice de siguranță.
Între timp, autoritățile continuă verificările pentru a stabili dacă există persoane rănite și pentru a evalua impactul complet asupra traficului feroviar.