Camion cu ciment lovit de un tren între Săcueni Roman și Galbeni. Vehiculul a luat foc

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 iul. 2026, 23:22

Un camion încărcat cu ciment a fost lovit de trenul IR 1952 pe ruta Suceava - Constanța, între Săcueni Roman și Galbeni. În urma impactului, vehiculul a luat foc, iar linia de contact a fost distrusă.

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