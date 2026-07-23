Accident feroviar grav în Suceava. Un excavator a fost lovit de un tren pe ruta Iași-Timișoara, iar operatorul utilajului a murit

Accident feroviar în județul Suceava. Un excavator aflat la lucrări în apropierea căii ferate a fost lovit de un tren care circula pe ruta Iași-Timișoara. Conducătorul utilajului a fost găsit inconștient și resuscitat de echipajele medicale.
UPDATE - ISU Suceava anunţă că victima, un bărbat în vârstă de 52 de ani, a fost declarată decedată.
Impact violent între un tren și un excavator în județul Suceava
Un grav accident feroviar s-a produs joi seară în județul Suceava, după ce un excavator implicat în lucrări desfășurate în apropierea căii ferate a fost lovit de trenul accelerat care circula pe ruta Iași-Timișoara. Incidentul s-a petrecut pe raza comunei Pojorâta, într-o zonă în care se efectuau intervenții la infrastructura feroviară.
Primele informații arată că utilajul a pătruns în gabaritul de siguranță al căii ferate, fiind surprins de locomotiva trenului aflat în deplasare.
Operatorul utilajului, găsit inconștient după impact
În urma coliziunii, conducătorul excavatorului a rămas încarcerat și a fost găsit în stare de inconștiență. La locul accidentului au intervenit de urgență echipajele de salvare, care au început imediat manevrele de resuscitare.
Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, victima se afla în stop cardio-respirator în momentul în care a fost preluată de cadrele medicale.
Intervenție de amploare a echipajelor de salvare
La locul accidentului au fost mobilizate mai multe forțe de intervenție, inclusiv pompieri militari cu o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.
Salvatorii au acționat pentru extragerea victimei și acordarea primului ajutor, în timp ce zona a fost securizată pentru desfășurarea intervenției și a cercetărilor.
Polițiștii au deschis o anchetă
Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a transmis că primele verificări indică faptul că accidentul s-a produs în timpul unor lucrări desfășurate în apropierea căii ferate, excavatorul fiind surprins în zona de pericol a locomotivei.
Ancheta a fost preluată de polițiștii din cadrul Serviciului Poliție Transporturi Suceava, care vor stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului și dacă au fost respectate toate măsurile de siguranță impuse pentru lucrările din apropierea liniilor feroviare.
Autoritățile urmează să stabilească impactul pe care incidentul l-a avut asupra circulației trenurilor pe magistrala respectivă și dacă sunt necesare măsuri suplimentare pentru reluarea traficului în condiții de siguranță.