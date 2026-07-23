Mobilizare impresionantă în București! Un bărbat aflat în stare critică a fost găsit într-o zonă industrială izolată, după un apel disperat la 112

Un bărbat de aproximativ 60 de ani a fost salvat după ce i s-a făcut rău la volan, într-o zonă industrială greu accesibilă din Sectorul 3. Polițiștii și echipajele SMURD au reușit să îl localizeze în urma unei intervenții complexe coordonate de Poliția Capitalei.
Intervenție contracronometru pentru salvarea unui șofer aflat în stare critică
O amplă operațiune de căutare și salvare a avut loc în București, după ce un bărbat de aproximativ 60 de ani a suferit o urgență medicală în timp ce conducea. Totul a început cu un apel la 112 făcut de soția acestuia, care a anunțat că partenerul său i-a spus la telefon că nu se mai poate mișca, după care legătura s-a întrerupt.
Fără să știe locul exact în care se afla bărbatul și fără posibilitatea de a-l mai contacta, femeia a cerut ajutorul autorităților.
Ultimul indiciu oferit înainte ca apelul să se întrerupă
Potrivit Poliției Capitalei, în timpul convorbirii telefonice, bărbatul a reușit să rostească doar cuvântul „INML”, după care apelul s-a întrerupt brusc.
Dispeceratul Poliției Capitalei a rămas permanent în legătură cu soția victimei și a analizat fiecare informație disponibilă pentru a restrânge zona de căutare.
În paralel, polițiștii au încercat în repetate rânduri să îl contacteze telefonic și i-au transmis inclusiv un link pentru localizare, însă fără rezultat.
Mai multe echipaje mobilizate pentru găsirea victimei
Pornind de la traseul pe care bărbatul îl urma în mod obișnuit, autoritățile au declanșat o amplă operațiune de căutare.
La intervenție au participat polițiști din cadrul Secțiilor 13 și 26, Brigăzii Rutiere, precum și echipaje ale Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, toate acțiunile fiind coordonate în timp real de Serviciul Dispecerat al Poliției Capitalei.
După verificarea mai multor zone și coroborarea informațiilor disponibile, autoturismul a fost descoperit într-o zonă industrială retrasă și greu accesibilă din Sectorul 3 al Capitalei.
Bărbatul era conștient, dar nu putea comunica
Polițiștii l-au găsit pe șofer în interiorul mașinii. Acesta era conștient, însă nu mai putea vorbi și prezenta simptome evidente ale unei afecțiuni medicale severe.
Oamenii legii au solicitat imediat intervenția unui echipaj SMURD și au rămas alături de victimă până la sosirea salvatorilor, oferind tot sprijinul necesar pentru preluarea acesteia.
Transportat de urgență la spital
După stabilizarea stării sale, bărbatul a fost transportat de urgență la spital pentru investigații și tratament de specialitate.
Poliția Capitalei a subliniat că succesul intervenției s-a datorat colaborării eficiente dintre structurile implicate și coordonării permanente dintre dispecerat, echipajele de poliție și serviciile medicale de urgență.