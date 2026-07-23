Mobilizare impresionantă în București! Un bărbat aflat în stare critică a fost găsit într-o zonă industrială izolată, după un apel disperat la 112

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 iul. 2026, 22:04

Un bărbat de aproximativ 60 de ani a fost salvat după ce i s-a făcut rău la volan, într-o zonă industrială greu accesibilă din Sectorul 3. Polițiștii și echipajele SMURD au reușit să îl localizeze în urma unei intervenții complexe coordonate de Poliția Capitalei.

Distribuie articolul