Preot din Topoloveni, suspendat de Arhiepiscopia Argeșului după alegerea la conducerea PSD local

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 17:33

Un preot din Topoloveni a fost suspendat de la slujire și este cercetat disciplinar după ce a fost ales președinte al organizației PSD locale. Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului invocă regulile Bisericii privind incompatibilitatea dintre statutul clerical și activitatea politică.

Distribuie articolul