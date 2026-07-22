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Locale· 2 min citire
Descoperire tragică în Neamț. Un bărbat de 46 de ani a fost găsit fără viață sub un pod, prins sub un scuter
Incident în Neamț
Un bărbat de 46 de ani a fost găsit fără viață sub un pod, având un scuter peste el. Pompierii, ambulanța și poliția au intervenit de urgență.
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