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Accident rutier grav în județul Cluj. Un tânăr de 30 de ani a murit, iar altul este inconștient

FOTO: ISU Cluj

FOTO: ISU Cluj

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Scris deRealitatea.NET
Publicat22 iul. 2026, 14:08
Actualizat22 iul. 2026, 14:09

Un accident rutier tragic a avut loc miercuri, în localitatea Pustuța, județul Cluj, unde un bărbat de 30 de ani a murit, iar altul este în stare gravă, după ce o autoutilitară s-a răsturnat.

Elicopterul SMURD, solicitat pentru transportul unui rănit

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj, la locul accidentului au intervenit pompierii Detașamentului Dej cu două autospeciale dotate cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

„Din primele date, în accident a fost implicată o autoutilitară care s-a răsturnat. Nu există victime încarcerate, însă doi bărbați se află în stare gravă, fiind inconștienți”, au transmis reprezentanții ISU Cluj.

De asemenea, la intervenție a fost solicitat și elicopterul SMURD de la Târgu Mureș. Unul dintre bărbați, în vârstă de aproximativ 30 de ani, a fost găsit în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare.

Celălalt rănit a fost preluat de elicopter și transportat la spital, în timp ce restul persoanelor aflate în autoutilitară nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Victima nu a mai putut fi salvată

Ulterior, ISU Cluj a anunțat că, în ciuda eforturilor depuse de medici, bărbatul aflat în stop cardio-respirator nu a mai putut fi salvat și a fost declarat decedat.

În acest caz, poliția a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragicul accident.

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