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Locale· 1 min citire
Accident rutier grav în județul Cluj. Un tânăr de 30 de ani a murit, iar altul este inconștient
FOTO: ISU Cluj
Publicat22 iul. 2026, 14:08
Actualizat22 iul. 2026, 14:09
Un accident rutier tragic a avut loc miercuri, în localitatea Pustuța, județul Cluj, unde un bărbat de 30 de ani a murit, iar altul este în stare gravă, după ce o autoutilitară s-a răsturnat.
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