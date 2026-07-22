Accident rutier grav în județul Cluj. Un tânăr de 30 de ani a murit, iar altul este inconștient

Publicat 22 iul. 2026, 14:08 Actualizat 22 iul. 2026, 14:09

Un accident rutier tragic a avut loc miercuri, în localitatea Pustuța, județul Cluj, unde un bărbat de 30 de ani a murit, iar altul este în stare gravă, după ce o autoutilitară s-a răsturnat.

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