Accident grav pe DN 1, lângă Perșani. Cinci persoane au fost rănite după ce mașina s-a răsturnat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 11:12

Cinci persoane au fost rănite miercuri într-un accident produs pe DN 1, în apropierea localității Perșani, județul Brașov. Mașina în care se aflau a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat în afara carosabilului, pe sensul opus de mers.

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