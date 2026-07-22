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Accident grav pe DN 1, lângă Perșani. Cinci persoane au fost rănite după ce mașina s-a răsturnat

Accident grav România

Accident grav România

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 11:12

Cinci persoane au fost rănite miercuri într-un accident produs pe DN 1, în apropierea localității Perșani, județul Brașov. Mașina în care se aflau a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat în afara carosabilului, pe sensul opus de mers.

Toate cele cinci victime au primit îngrijiri medicale din partea echipajelor ajunse la locul accidentului. Autoritățile nu au transmis deocamdată informații despre starea acestora.

Șoferul a pierdut controlul mașinii

Potrivit primelor verificări, conducătorul auto a pierdut controlul direcției de mers, iar autoturismul a părăsit carosabilul și s-a răsturnat. Polițiștii continuă cercetările pentru a afla exact cum s-a produs accidentul. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Oamenii legii urmează să stabilească dacă viteza, neatenția sau alți factori au dus la producerea accidentului.

Trafic îngreunat pe DN 1

Circulația în zonă a fost parțial blocată, iar mașinile au fost dirijate alternativ de polițiști. Măsura a fost luată pentru ca echipajele de intervenție să poată acorda ajutor victimelor și pentru ca autoturismul să fie îndepărtat în siguranță. Traficul va reveni la normal după încheierea cercetărilor și eliberarea drumului. Polițiștii le recomandă șoferilor să circule cu atenție și să respecte indicațiile agenților aflați în zonă.

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