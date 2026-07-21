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Accident grav în Iași. Un bărbat a fost proiectat din tractor după ce utilajul s-a prăbușit într-o râpă de patru metri

Pompierii SMURD

Pompierii SMURD

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 iul. 2026, 18:45

Un accident grav s-a produs marți în județul Iași, unde un bărbat a fost rănit după ce tractorul pe care îl conducea a căzut într-o râpă adâncă de aproximativ patru metri. Victima a fost aruncată din utilaj în momentul impactului și a fost găsită conștientă, însă cu multiple suspiciuni de fracturi.

Tractor răsturnat într-o zonă greu accesibilă

Incidentul a avut loc în localitatea Slobozia, din comuna Voinești, unde echipele de intervenție au fost alertate printr-un apel de urgență.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași, tractorul s-a răsturnat într-o râpă, iar conducătorul acestuia a fost proiectat în afara utilajului.

La sosirea salvatorilor, bărbatul era conștient, însă prezenta răni serioase și avea nevoie de intervenție medicală imediată.

Salvatorii au intervenit pentru recuperarea victimei

Având în vedere terenul dificil, pompierii au desfășurat o operațiune de salvare pentru a ajunge în siguranță la victimă și pentru a o evacua din zona accidentului.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor calificat din cadrul ISU Iași, care au acordat primele îngrijiri medicale.

În urma evaluării inițiale, salvatorii au constatat că bărbatul prezenta suspiciuni de fractură de bazin și fractură de tibie, fiind necesară intervenția unui echipaj de terapie intensivă mobilă.

Victima a fost preluată de echipajele medicale

După stabilizarea sa la locul accidentului, bărbatul a fost preluat de echipajul medical pentru continuarea investigațiilor și tratamentului de specialitate.

Pentru gestionarea cazului a fost trimis în sprijin și un echipaj TIM, care urma să asigure asistență medicală avansată și transportul victimei către o unitate spitalicească.

Autoritățile continuă verificările pentru a stabili împrejurările exacte în care tractorul a părăsit drumul și s-a răsturnat în râpă.

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