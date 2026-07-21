Accident grav în Iași. Un bărbat a fost proiectat din tractor după ce utilajul s-a prăbușit într-o râpă de patru metri

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 iul. 2026, 18:45

Un accident grav s-a produs marți în județul Iași, unde un bărbat a fost rănit după ce tractorul pe care îl conducea a căzut într-o râpă adâncă de aproximativ patru metri. Victima a fost aruncată din utilaj în momentul impactului și a fost găsită conștientă, însă cu multiple suspiciuni de fracturi.

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