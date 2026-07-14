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Politica· 1 min citire
Lia Olguța Vasilescu, anunț-bombă la Culisele Statului Paralel: Cred că dacă PSD ar primi mandat ca să formeze un guvern minoritar, ar obține voturile
Lia Olguța Vasilescu și Ilie Bolojan
Publicat14 iul. 2026, 22:01
Actualizat14 iul. 2026, 22:06
SursăRealitate Plus
Vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu a afirmat, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, că social-democrații ar putea obține voturile necesare pentru a investi un guvern minoritar. Declarația sa vine pe fondul tensiunilor politice și al acuzațiilor privind blocajele din actuala formulă de guvernare.
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