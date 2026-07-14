Nicușor Dan: „În momentul de față nu există un prim-ministru care să strângă majoritatea”

Actuala criză politică de la București pare departe de un deznodământ, în ciuda consultărilor și a discuțiilor de culise. Președintele Nicușor Dan a expus public motivele pentru care refuză să facă o nominalizare de premier.
Prima țintă a ironiilor prezidențiale a fost poziționarea publică a PSD, partid care critică actuala putere deși controlează resurse administrative uriașe în teritoriu și la centru.
„PSD este în opoziție... Atâta timp cât au miniștrii, secretarii de stat, prefecții în structura administrativă, ei sunt în opoziție”, a comentat, pe un ton ironic, șeful statului.
Dincolo de ironii, arată că negocierile majore sunt înghețate din cauza orgoliilor politice. Președintele a explicat că scena politică este fracturată în acest moment pe două paliere complet diferite: cel al împărțirii puterii și cel al obligațiilor administrative față de partenerii externi.
„Acum sunt două paliere. Este palierul formării guvernului și aici avem aceste condiționări. Unii spun: 'nu vrem să susținem un guvern în care se numesc anumiți miniștri', alții spun: 'nu vrem să sprijinim un guvern în care sunt alți miniștri de la alte partide'. Asta este blocajul pe care îl vedeți. Și diferite formule, rotativă și toate celelalte pe care le știți.”
Cel de-al doilea palier, cel administrativ-legislativ, reprezintă adevărata urgență a țării. De adoptarea pachetului de legi reformatoare depinde deblocarea tranșelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), un dosar extrem de sensibil unde timpul nu mai are răbdare.
„Pe de altă parte, avem palierul administrativ-legislativ cu legile de care depinde PNRR și până acum am avut o colaborare, chiar dacă nu toți au fost la guvernare. Acum sunt discuții mai tensionate pe asta. Dacă vorbim de PNRR, avem un termen de 31 august și sunt convins că o să se ajungă la un consens pe asta”, a dat asigurări șeful statului, mizând pe responsabilitatea de ultim moment a parlamentarilor.
Dialog timid și refuzul unui „exercițiu gratuit”
Întrebat direct de ce nu preia inițiativa pentru a debloca criza prin desemnarea unui nou candidat de prim-ministru, președintele a explicat că nu dorește să participe la un teatru politic fără finalitate. Atâta timp cât partidele nu îi prezintă o majoritate matematică asigurată în Parlament, nicio nominalizare nu își are rostul.
„Există dialog, există dialog informal pe care eu l-am avut cu partidele, există dialog pe care partidele, liderii de partide, îl au între ei. Sunt pași foarte timizi de conciliere. De ce nu desemnez un prim-ministru? Pentru că în momentul de față nu există un prim-ministru care să strângă majoritatea și atunci n-avem să facem un exercițiu gratuit.”
Nici scenariul unui guvern tehnocrat sau al unui cabinet mixt nu pare să fie o soluție viabilă în acest moment, deși președintele se declară deschis la o astfel de formulă, cu o singură condiție: ca partidele politice să o ceară și să garanteze că o vor vota.
„În momentul în care dacă, în discuțiile lor, partidele vor spune 'da, vrem un guvern tehnocrat', pentru care, așa cum s-a întâmplat acum o lună, eu să am așteptarea că va trece, voi desemna. În momentul de față nu există varianta asta în discuție”, a conchis șeful statului.