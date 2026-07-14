Nicușor Dan: „În momentul de față nu există un prim-ministru care să strângă majoritatea”

Publicat 14 iul. 2026, 15:40 Actualizat 14 iul. 2026, 15:47

Actuala criză politică de la București pare departe de un deznodământ, în ciuda consultărilor și a discuțiilor de culise. Președintele Nicușor Dan a expus public motivele pentru care refuză să facă o nominalizare de premier.

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