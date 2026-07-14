Planul „Bolojan”: Se conturează un nou pol de dreapta pentru a trimite PSD în opoziție

Publicat 14 iul. 2026, 14:25 Sursă Realitatea PLUS

O mișcare de amploare pe scena politică din România prinde contur în culisele actualei crize guvernamentale. Liderii USR și Ilie Bolojan lucrează la un plan strategic menit să unească forțele de dreapta într-o mare alianță electorală. Scopul final? Câștigarea viitoarelor alegeri—fie ele anticipate sau la termen—și formarea unei majorități guvernamentale fără Partidul Social Democrat.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ilie bolojanUniunea Salvați România