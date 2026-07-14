Planul „Bolojan”: Se conturează un nou pol de dreapta pentru a trimite PSD în opoziție

O mișcare de amploare pe scena politică din România prinde contur în culisele actualei crize guvernamentale. Liderii USR și Ilie Bolojan lucrează la un plan strategic menit să unească forțele de dreapta într-o mare alianță electorală. Scopul final? Câștigarea viitoarelor alegeri—fie ele anticipate sau la termen—și formarea unei majorități guvernamentale fără Partidul Social Democrat.
Elementul central al noului scenariu politic îl reprezintă candidatura pe liste comune a principalelor partide de dreapta. Alexandru Muraru, vicepreședintele PNL, a confirmat optimismul din tabăra liberală, subliniind că o astfel de formulă de unificare are toate șansele să iasă victorioasă la viitoarele alegeri parlamentare.
Această strategie nu se limitează doar la marile partide, ci își propune să adune sub aceeași umbrelă toate voturile de orientare conservatoare, liberală sau reformistă din țară.
Cine ar urma să facă parte din noul Executiv?
Discuțiile purtate în ultimele zile nu vizează doar campania electorală, ci schițează deja structura unui viitor Executiv. Noul pol de modernizare își propune să asigure o majoritate stabilă în Parlament printr-o formulă largă de guvernare, din care ar urma să facă parte:
Partidul Național Liberal (PNL)
Uniunea Salvați România (USR)
Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)
Grupul parlamentar al minorităților naționale
Partidele mici, de orientare de dreapta, aflate în prezent în afara Parlamentului
Ilie Bolojan cere „coagulare”: „Este nevoie de un pol de modernizare”
Susținerea pentru acest proiect vine chiar de la vârful administrației liberale din teritoriu, dar și din partea premierului demis, ale cărui declarații recente converg spre același deznodământ politic.
Ilie Bolojan a explicat public necesitatea unei astfel de construcții politice, insistând pe ideea că fragmentarea dreptei nu face decât să avantajeze stânga:
„În mod evident, este nevoie de o formulă de coagulare în așa fel încât să avem... este nevoie de un nou pol de modernizare.”
Divorț definitiv de PSD: Jocurile de culise pentru viitoarea guvernare
Dincolo de discursurile publice, jocurile de putere din spatele ușilor închise indică o decizie clară luată de strategii PNL și USR. Ambele formațiuni exclud din start orice formulă de guvernare comună cu Partidul Social Democrat în viitorul legislativ.
Această delimitare categorică de social-democrați transformă noul pol de dreapta într-o alternativă directă și dură la actuala configurație politică, miza fiind preluarea completă a controlului asupra reformelor și modernizării țării în următorul ciclu electoral.