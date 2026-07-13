Surpriza pregătită de Anastasia Soare pentru Jennifer Lopez de ziua ei

Jennifer Lopez urmează să împlinească 57 de ani în doar câteva zile, însă vedeta a avut deja parte de primele surprize. Anastasia Soare, cunoscută ca Regina Sprâncenelor, i-a organizat o petrecere de zile mari chiar în capitala Franței.
Aflată la Paris cu ocazia Săptămânii Haute Couture, artista a fost sărbătorită în avans de câțiva prieteni apropiați.
Petrecerea a fost organizată de românca Anastasia Soare, fondatoarea brandului Anastasia Beverly Hills și una dintre cele mai bune prietene ale cântăreței. La eveniment a fost prezentă și supermodelul Claudia Schiffer, care a contribuit la organizarea serii.
Jennifer Lopez a ales o rochie neagră cu umerii goi și un decolteu amplu, accesorizată cu un colier tip choker cu diamante, care i-a completat ținuta elegantă.
După cina festivă dintr-un restaurant de fițe din Paris, atmosfera s-a schimbat complet odată cu muzica live. Artista a dansat alături de invitați și, la un moment dat, a urcat chiar pe masă, spre încântarea celor prezenți. Imaginile surprinse la petrecere au fost distribuite ulterior în mediul online și au devenit rapid virale.
Momentul culminant al serii a fost apariția tortului aniversar, un desert în stil Chantilly, decorat cu fructe proaspete și bezea caramelizată. Pe acordurile piesei „Happy Birthday”, Jennifer Lopez a primit tortul, iar apoi a împărțit felii nu doar invitaților, ci și altor persoane aflate în restaurant.
La finalul serii, artista le-a mulțumit public organizatoarelor pentru surpriza pregătită.
„Mulțumesc, Anastasia și Claudia, pentru cea mai frumoasă cină aniversară organizată la Paris. Vă iubesc pentru totdeauna!”, a scris Jennifer Lopez pe rețelele de socializare.