Surpriza pregătită de Anastasia Soare pentru Jennifer Lopez de ziua ei

Scris de Andreea Damian Publicat: 13 iul. 2026, 09:09

Jennifer Lopez urmează să împlinească 57 de ani în doar câteva zile, însă vedeta a avut deja parte de primele surprize. Anastasia Soare, cunoscută ca Regina Sprâncenelor, i-a organizat o petrecere de zile mari chiar în capitala Franței.

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