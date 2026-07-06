Congo raportează peste 1.500 de cazuri confirmate de Ebola. OMS testează două tratamente împotriva unei tulpini rare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 15:57

Republica Democrată Congo (RDC) se confruntă cu extinderea celui mai recent focar de Ebola, după ce autoritățile sanitare au raportat 1.528 de cazuri confirmate, dintre care 492 s-au soldat cu decese, potrivit datelor transmise de agenția de presă Xinhua.

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