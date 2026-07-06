Congo raportează peste 1.500 de cazuri confirmate de Ebola. OMS testează două tratamente împotriva unei tulpini rare

Republica Democrată Congo (RDC) se confruntă cu extinderea celui mai recent focar de Ebola, după ce autoritățile sanitare au raportat 1.528 de cazuri confirmate, dintre care 492 s-au soldat cu decese, potrivit datelor transmise de agenția de presă Xinhua.
În prezent, 239 de persoane s-au vindecat, iar 628 de pacienți confirmați sunt izolați sau internați pentru tratament. De asemenea, autoritățile monitorizează 185 de cazuri suspecte.
Transmiterea comunitară continuă să se intensifice
Datele oficiale arată că epidemia continuă să se extindă, cele mai multe îmbolnăviri fiind raportate în săptămânile epidemiologice 25 și 26, când au fost înregistrate peste 300 de cazuri confirmate pe săptămână. Evoluția indică o transmitere susținută a virusului în comunitate.
Sistemul sanitar se confruntă cu numeroase dificultăți
Controlul epidemiei este îngreunat de mai mulți factori, printre care refuzul unor comunități de a permite prelevarea de probe post-mortem, capacitatea insuficientă a centrelor de tratament Ebola, în special în provincia North Kivu, monitorizarea incompletă a persoanelor care au intrat în contact cu bolnavii, întârzierile în diagnosticarea de laborator și lipsa materialelor medicale.
Autoritățile semnalează, de asemenea, probleme de securitate și acces limitat în unele dintre zonele afectate de epidemie.
OMS a lansat un studiu clinic pentru două tratamente experimentale
În paralel cu măsurile de control al focarului, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat debutul unui studiu clinic în RDC pentru evaluarea a două tratamente împotriva tulpinii Bundibugyo a virusului Ebola, o variantă rară pentru care nu există în prezent un vaccin aprobat sau un tratament specific.
Studiul, denumit PARTNERS, va analiza eficiența anticorpului monoclonal MBP134 și a medicamentului antiviral Remdesivir, administrate atât individual, cât și în asociere.
Obiectivul cercetării
Proiectul este coordonat de Institutul Național de Cercetare Biomedicală din RDC, cu sprijinul unei coaliții de parteneri internaționali, inclusiv al OMS.
Specialiștii speră că rezultatele studiului vor contribui la identificarea unor terapii eficiente împotriva tulpinii Bundibugyo și la îmbunătățirea răspunsului medical în cazul viitoarelor focare de Ebola.