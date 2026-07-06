Avion rus de spionaj, interceptat lângă un portavion britanic aflat în misiune NATO. ”A lansat un număr mare de balize acustice”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 14:56

Incident grav în Marea Norvegiei. Un avion de patrulare rusesc a fost interceptat joia trecută de două avioane de vânătoare britanice, după ce a lansat mai multe balize acustice în apropierea portavionului Prince of Wales, aflat în misiune pentru NATO.

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