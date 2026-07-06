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Avion rus de spionaj, interceptat lângă un portavion britanic aflat în misiune NATO. ”A lansat un număr mare de balize acustice”

FOTO: warhistoryonline.com

FOTO: warhistoryonline.com

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 14:56

Incident grav în Marea Norvegiei. Un avion de patrulare rusesc a fost interceptat joia trecută de două avioane de vânătoare britanice, după ce a lansat mai multe balize acustice în apropierea portavionului Prince of Wales, aflat în misiune pentru NATO.

Portavionul britanic participa la o misiune NATO de descurajare în Atlanticul de Nord

„În timp ce opera în Marea Norvegiei în cadrul operaţiunii Firecrest, grupul aeronaval britanic (care cuprinde HMS Prince of Wales, mai multe nave, elicoptere şi avioane de luptă) a fost abordat de mai multe ori de un avion de patrulare maritimă rusesc de tipul «Bear-F»”, a indicat un purtător de cuvânt al Ministerul Apărării britanic, într-un comunicat, scriu AFP şi Reuters.

„Bear-F” (Tupolev Tu-142) este un avion rusesc de supraveghere maritimă şi de luptă antisubmarin, iar incidentul s-a produs pe data 2 iulie, în timp ce portavionul britanic participa la o misiune NATO de descurajare în Atlanticul de Nord.

Manevra periculoasă efectuată de ”ursul” lui Putin

Aparatul „a trecut la joasă altitudine şi inutil de aproape de HMS Prince of Wales şi a lansat un număr mare de balize acustice în imediata apropiere a portavionului”, a declarat purtătorul de cuvânt menţionat, calificând aceste manevre drept o activitate „periculoasă şi neprofesionistă”.

Balizele acustice sunt sonare lansate pentru detectarea submarinelor.

În consecinţă, avionul rusesc „a fost interceptat şi escortat de două avioane F-35 britanice de pe HMS Prince of Wales până când a părăsit zona”, a adăugat el.

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