Canicula închide școlile în Marea Britanie: peste 1.000 de unități și-au suspendat cursurile

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 12:42

Valul de căldură care afectează Europa scoate la iveală problemele infrastructurii școlare din Marea Britanie. Peste 1.000 de școli și-au suspendat cursurile sau au trimis elevii acasă mai devreme în ultimele săptămâni, din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei sistemelor de răcire, potrivit agenției Associated Press (AP).

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