Canicula închide școlile în Marea Britanie: peste 1.000 de unități și-au suspendat cursurile

Valul de căldură care afectează Europa scoate la iveală problemele infrastructurii școlare din Marea Britanie. Peste 1.000 de școli și-au suspendat cursurile sau au trimis elevii acasă mai devreme în ultimele săptămâni, din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei sistemelor de răcire, potrivit agenției Associated Press (AP).
Canicula din ultimele săptămâni a pus sub presiune sistemul de învățământ britanic, unde numeroase unități de învățământ nu dispun de aer condiționat, iar ventilația este insuficientă. În multe clădiri, ferestrele pot fi deschise doar parțial sau deloc, iar sălile de clasă orientate, în general, spre sud acumulează rapid căldură, ceea ce face desfășurarea cursurilor aproape imposibilă.
Școală Marea Britanie/ Profimedia
Soluții improvizate pentru a face față temperaturilor extreme
În școlile care au rămas totuși deschise, profesorii și elevii au încercat să reducă efectele caniculei prin soluții de moment.
Printre măsurile adoptate s-au numărat folosirea ventilatoarelor portabile, pulverizatoarelor cu apă, menținerea jaluzelelor trase pe tot parcursul zilei, distribuirea de înghețată în pauze și chiar folosirea unor găleți cu apă în care copiii și-au răcorit picioarele.
Sindicatul profesorilor: cadre didactice au leșinat în timpul orelor
Sindicatul profesorilor NASUWT susține că mai mulți profesori au leșinat în timpul cursurilor din cauza temperaturilor foarte ridicate din sălile de clasă.
Organizația solicită introducerea unei temperaturi maxime admise la locul de muncă și investiții urgente în modernizarea unităților de învățământ.
Potrivit sindicatului, multe dintre școli au fost construite în perioada 1950–1970 și au depășit durata de viață pentru care au fost proiectate. În plus, existența azbestului în numeroase clădiri îngreunează instalarea unor sisteme moderne de climatizare.
Avertisment experți: Școlile au fost proiectate pentru o climă care nu mai există
Comitetul britanic pentru Schimbări Climatice atrage atenția că școlile, spitalele și căminele de bătrâni au fost construite pentru a păstra căldura pe timpul iernii, nu pentru a face față valurilor de caniculă, tot mai frecvente în Europa.
Estimările instituției arată că, până în anul 2050, temperaturile ar putea depăși frecvent 40°C în sudul Angliei. Totodată, numărul zilelor în care temperatura din interiorul școlilor va ajunge la 35°C ar putea crește cu aproximativ 70% față de nivelul actual, dacă nu vor fi adoptate măsuri de adaptare.
Raportul recomandă investiții în sisteme de umbrire, ventilație și, în zonele cele mai expuse, instalarea unor echipamente de climatizare eficiente din punct de vedere energetic.