63% dintre români ar schimba locul de muncă pentru un birou pet-friendly. Beneficiul care devine tot mai important pentru angajați

Posibilitatea de a merge la serviciu alături de animalul de companie nu mai este percepută doar ca un avantaj suplimentar, ci începe să joace un rol important în decizia angajaților de a accepta sau nu un loc de muncă. Potrivit unui studiu realizat de Mars, Incorporated, aproape două treimi dintre români afirmă că ar lua în calcul schimbarea angajatorului dacă ar avea oportunitatea de a lucra într-un birou pet-friendly.
Datele fac parte din raportul Pet-Friendly Advantage (PFA), realizat pe un eșantion de peste 16.000 de angajați din 16 țări europene, dintre care 1.000 sunt din România.
România, printre țările europene cu cea mai mare deschidere către birourile pet-friendly
Conform cercetării, 63% dintre angajații români spun că ar fi dispuși să își schimbe locul de muncă pentru o companie care permite accesul animalelor de companie la birou. Acesta este al treilea cel mai ridicat procent înregistrat la nivel european.
În plus, 87% dintre respondenți consideră că prezența animalelor de companie contribuie la o atmosferă mai relaxată și mai plăcută în mediul de lucru.
Beneficiile pet-friendly depășesc uneori avantajele clasice oferite de companii
Studiul arată că politicile dedicate proprietarilor de animale de companie devin, pentru mulți angajați, mai importante decât o serie de beneficii considerate până acum standard.
Aproape jumătate dintre respondenții români (47%) spun că ar prefera existența unor politici pet-friendly în locul unor facilități precum:
reduceri pentru angajați;
gustări gratuite la birou;
programe de tip cycle-to-work;
activități sociale organizate de companie.
Totodată, 43% dintre participanți afirmă că posibilitatea de a veni la birou cu animalul de companie este chiar mai importantă decât beneficii precum asigurarea medicală privată sau concediul parental extins.
Tinerii pun tot mai mult accent pe acest criteriu
Raportul evidențiază că generațiile tinere sunt cele care impulsionează această schimbare.
Astfel, 58% dintre angajații cu vârste între 18 și 24 de ani spun că urmăresc în mod activ dacă o companie are politici pet-friendly înainte de a aplica pentru un loc de muncă.
În comparație, doar 45% dintre persoanele cu vârsta de peste 55 de ani acordă aceeași importanță acestui aspect.
Per ansamblu, 44% dintre români afirmă că sunt interesați în mod activ de ofertele companiilor care permit prezența animalelor de companie la birou, peste media europeană de 33%.
Angajații spun că astfel de companii sunt mai preocupate de starea lor de bine
Potrivit studiului, revenirea la munca de la birou a schimbat și modul în care sunt percepute aceste politici.
În România, 54% dintre respondenți consideră că firmele care acceptă animalele de companie la birou sunt mai atente la nevoile angajaților, în special în contextul revenirii la programul de lucru fizic.
De asemenea, o treime dintre participanți apreciază că existența unor reguli clare privind accesul animalelor în sediile companiilor reprezintă un indicator că organizația investește în bunăstarea angajaților și într-o cultură organizațională sănătoasă.
Un alt aspect evidențiat de raport este faptul că numeroși angajatori nu valorifică acest beneficiu în comunicarea cu potențialii candidați.
Deși 45% dintre angajații români spun că lucrează în organizații care permit accesul animalelor de companie, această informație nu apare în anunțurile de recrutare, ceea ce poate reduce atractivitatea ofertelor de muncă.
Mars: Birourile pet-friendly contribuie la retenția talentelor
Reprezentanții Mars, Incorporated susțin că rezultatele cercetării confirmă impactul pozitiv al animalelor de companie asupra mediului profesional.
Potrivit companiei, politicile pet-friendly contribuie la reducerea stresului, la consolidarea relațiilor dintre colegi și la crearea unei culturi organizaționale mai deschise și mai atractive pentru noile generații de angajați.
Raportul include și o serie de recomandări pentru companiile care doresc să implementeze astfel de politici, în cadrul inițiativei „Orașe mai bune pentru animalele de companie”, prin care Mars promovează integrarea animalelor în comunitățile în care oamenii locuiesc și lucrează.