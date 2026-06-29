63% dintre români ar schimba locul de muncă pentru un birou pet-friendly. Beneficiul care devine tot mai important pentru angajați

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 iun. 2026, 14:23

Posibilitatea de a merge la serviciu alături de animalul de companie nu mai este percepută doar ca un avantaj suplimentar, ci începe să joace un rol important în decizia angajaților de a accepta sau nu un loc de muncă. Potrivit unui studiu realizat de Mars, Incorporated, aproape două treimi dintre români afirmă că ar lua în calcul schimbarea angajatorului dacă ar avea oportunitatea de a lucra într-un birou pet-friendly.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre animale de companie