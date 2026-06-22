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Alertă de la ANM. Cod portocaliu de furtuni în șase județe din țară, luni după-amiaza

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 16:33

Meteorologii au emis, luni, o serie de avertizări nowcasting Cod portocaliu de averse cu caracter torențial, valabile pe durata orei următoare, în zone din șase județe.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis că până la ora 16:15, în județul Harghita (localitățile: Ciucsângeorgiu, Plăieșii de Jos, Sânmartin, Tușnad, Cozmeni și Băile Tușnad) se vor semnala averse torențiale, care vor acumula 20 - 40 litri/mp, frecvente descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm). În zona avertizată, în ultimele ore s-au acumulat cantități de 20 - 25 litri de apă pe metrul pătrat.

Fenomene meteorologice similare se vor produce până la ora 16:30, în zona județului Sibiu (localitățile: Sibiu, Cisnădie, Săliște, Șelimbăr, Roșia, Orlat, Cristian, Șura Mare, Nocrich, Șura Mică, Poplaca, Porumbacu de Jos, Arpașu de Jos, Nocrich, Chirpăr, Cârța, Bruiu și Marpod), în județul Brașov (la Viștea, Ucea și Cincu), în județul Arad (la: Gurahonț, Bârzava, Petriș, Chisindia și Brazii) și în județul Hunedoara (la: Brad, Băița, Ilia, Șoimuș, Vețel, Luncoiu de Jos, Gurasada, Brănișca, Vălișoara și Vorța).

Totodată, până la ora 17:00, va fi în vigoare un Cod portocaliu de averse, ce vor acumula 25 - 40 litri/mp, însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 70 - 90 km/h) și grindină de dimensiuni medii (2 - 3 cm) în județul Sălaj (îndeosebi în localitățile: Șimleu Silvaniei, Șărmășag, Crasna, Pericei, Ip, Nușfalău, Măeriște, Valcău de Jos, Horoatu Crasnei, Marca, Bănișor, Camăr, Boghiș și Caraștelec).

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum șase ore, precizează ANM.

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