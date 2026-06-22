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Alertă de la ANM. Cod portocaliu de furtuni în șase județe din țară, luni după-amiaza
FOTO: Arhivă
Meteorologii au emis, luni, o serie de avertizări nowcasting Cod portocaliu de averse cu caracter torențial, valabile pe durata orei următoare, în zone din șase județe.
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