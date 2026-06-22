Cum să ai pielea fermă mai mult timp. 12 pași care încetinesc îmbătrânirea
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Cum să ai pielea fermă și care sunt cele mai bune metode care încetinesc îmbătrânirea. Iată de ce lucruri trebuie să ții cont pentru a-ți menține frumusețea pielii cât mai mult timp.
Pași care încetinesc îmbătrânirea
În timp ce unii se tem cu adevărat de procesul de îmbătrânire, alții au ales să-l confrunte. Îmbătrânirea este inevitabilă, dar indiferent de modul în care te simți trebuie să știi că poți să rămâi sănătos, frumos și puternic de-a lungul anilor.
Iată câteva metode sigure și benefice sănătății, dar și frumuseții, scrie Almanah Online.
Renunță la zahăr
Dacă în prezent ești într-o relație de prietenie cu zahărul este timpul să-ți iei adio de la acesta. Zahărul poate îmbătrâni drastic pielea, daunând colagenului si elastinei. Aceste două proteine au rol esențial în protejarea pielii și menținerea acesteia hidratată. Zahărul face ca pielea să-și piardă elasticitatea, determinând-o să pară lipsită de fermitate și îmbătrânită.
Bea mai multă apă
Cu toții știm că este bine să bem multă apă. Într-adevăr, acest lucru este cu adevărat esențial pentru sănătate și pentru a împiedica deshidratarea pielii și îmbătrânirea prematură a acesteia. Deshidratarea cronică este principalul vinovat de îmbătrânirea pielii. Apa ajută la lubrifierea articulațiilor și la eliminarea toxinelor din organism, ceea ce permite pielii să rămână hidratată și să-și mențină strălucirea tinerească.
Adoptă o alimentație fără gluten
S-a dovedit că glutenul afectează absorbția și asimilerea mineralelor. Pielea este, astfel, lipsită de substanțele substanțele nutritive de care are nevoie.
Optează, așadar, pentru alimente fără gluten, cum ar fi orezul sau quinoa. Ideal ar fi să renunți la produsele din grâu, pâine și paste făinoase, înlocuindu-le cu legume.
Cum să ai pielea fermă- Evită stresul
Când nivelul de cortizol crește, acest lucru poate duce la multe probleme grave de sănătate, inclusiv boli de inimă, diabet zaharat, obezitate și probleme gastro-intestinale. De asemenea, se pierd vitamine esențiale cum ar fi vitamina C, vitamina B5 și vitamina B6. Stresul poate fi, așadar, responsabil de apariția ridurilor.
Găsește o modalitate de a gestiona stresul, permiteți să ai timp zilnic pentru a medita, a face exerciții fizice sau pur și simplu pentru a te relaxa.
Nu uita de antioxidanți
Toxinele și substanțele chimice la care suntem expuși zilnic ne pot afecta celulele. Pentru a combate radicalii liberi, consumă alimente care conțin antioxidanți, cum ar fi ceaiul verde sau alimente bogate în vitaminele A, C și E și beta-caroten. Vitamina C este deosebit de importantă pentru menținerea pielii sănătoase și rezistente.
Fă cât mai multă mișcare
Mișcarea și sportul pot ajuta pielea să rămână întinsă și fermă. Având masa musculară, de asemenea, înseamnă că veți arde calorii mai eficient, gestiona nivelul tensiunii arteriale și încetini stresul oxidativ. Acestea fiind metode eficiente de luptă împotriva îmbătrânirii premature.
Cum să ai pielea fermă- Consumă proteine
Proteinele ajută la reglarea nivelului de insulină pentru a echilibra glicemia și pentru a menține greutatea corporală în limite normale. Proteina este, de asemenea, esențială pentru repararea țesuturilor și construirea de țesuturi noi. Colagenul, una dintre cele mai valoroase proteine din organism, ajută la sănătatea pielii, părului și unghiilor. Aportul adecvat de proteine poate reduce lăsarea pielii, poate preveni îmbătrânirea prematură și poate ajuta starea generală de sănătate.
Folosește produse naturale de înfrumusețare
Orice alegi să pui pe pielea ta poate fi absorbit în corpul tău. Săpunurile, loțiunile, parfumurile și machiajul care conțin parabeni, conservanți și substanțe chimice toxice te pot pune în pericol. De asemenea, pot cauza o serie de probleme de sănătate și îți pot deteriora pielea.
Aceleași produse care pretind că hidratează și protejează pielea pot provoca, de fapt, uscăciune, inflamație, riduri și acnee. De aceea, încearcă să folosești produse cât mai naturale și verifică întotdeauna ingredientele.
Cum să ai pielea fermă- Dormi mai mult
Privarea corpului de somn poate provoca dezechilibre hormonale care duc la creșterea nivelului de cortizol si la stres oxidativ. În timpul somnului, organismul produce hormon de crestere, care funcționează ca un hormon anti-îmbătrânire. Lipsa somnului va duce la umflarea ochilor și accentuarea ridurilor. Așa că, asigură-te că te odihnești suficient, în mod regulat.
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Consumă acizi grași esențiali
Omega 3 și alți acizi grași esențiali sunt importanți pentru sănătatea inimii, reglarea hormonilor și combaterea inflamației. Toate acestea ajută la încetinirea procesului de îmbătrânire și la menținerea sănătății corpului. Grăsimile sănătoase pot fi obținute din avocado, pește, nuci, ulei de nucă de cocos și ulei de măsline. Acestea lubrifiază intern, producând o piele mai vibrantă și mai radiantă. Protejează, în același timp, celulele pielii împotriva deteriorării oxidative.
Redu consumul de alcool
Consumul de alcool provoacă inflamații în organism și, de asemenea, poate încetini metabolismul. Împreună cu numeroasele riscuri pentru sănătate, consumul excesiv de alcool, accelerează procesul de îmbătrânire, deshidratează pielea și te face să pari obosit. Dacă alegi să consumi alcool, fă acest lucru cu moderație.
Renunță la ranchiună
Ranchiuna este risipă de energie. Ținând ranchiună, te ții pe loc și rămâi ancorat în trecut, în loc să-ți permiți să mergi mai departe. Reluarea unei situații proaste îți poate da organismul peste cap și poate provoca stres, anxietate și depresie. De asemenea, poate crește tensiunea arterială. Toate una peste alta, nu sunt altceva decât un amestec care poate provoca stresul oxidativ și îmbătrânirea prematură a pielii.
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