Fetiță de 8 ani, moartă într-o piscină din Tulcea. Polițiștii au deschis dosar penal

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 11:25

O fetiță de 8 ani a murit după ce s-a înecat într-o piscină a unei pensiuni din județul Tulcea. Copila se afla împreună cu părinții și a ajuns în apă după ce s-a dat pe un tobogan acvatic. Fata a fost scoasă din piscină prea târziu, iar echipajul medical ajuns la fața locului nu a mai putut să o salveze. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

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