Advertising
Advertising
Justitie· 2 min citire
Fetiță de 8 ani, moartă într-o piscină din Tulcea. Polițiștii au deschis dosar penal
Tragedie piscină
O fetiță de 8 ani a murit după ce s-a înecat într-o piscină a unei pensiuni din județul Tulcea. Copila se afla împreună cu părinții și a ajuns în apă după ce s-a dat pe un tobogan acvatic. Fata a fost scoasă din piscină prea târziu, iar echipajul medical ajuns la fața locului nu a mai putut să o salveze. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.
Citește și
- 10:35ÎCCJ cere garantarea imparțialității Curții Constituționale în conflictul dintre Guvern și puterea judecătorească
- 07:32Augustin Zegrean: Tănăsescu nu avea ce să caute la întâlnirea cu Bolojan. A fost inutilă
- 07:15Vlad Pascu, un nou proces. Cine l-a dat în judecată pe el și pe tatăl său
- 21:43Întâlnirea Bolojan-Tănăsescu, sub lupa unui fost judecător CCR. Toni Greblă: „Orice tergiversare în a demisiona slăbește autoritatea Curții”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News