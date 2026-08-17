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Justitie· 2 min citire

Fetiță de 8 ani, moartă într-o piscină din Tulcea. Polițiștii au deschis dosar penal

Tragedie piscină

Tragedie piscină

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 11:25

O fetiță de 8 ani a murit după ce s-a înecat într-o piscină a unei pensiuni din județul Tulcea. Copila se afla împreună cu părinții și a ajuns în apă după ce s-a dat pe un tobogan acvatic. Fata a fost scoasă din piscină prea târziu, iar echipajul medical ajuns la fața locului nu a mai putut să o salveze. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Tulcea, fetița a ajuns în apă după ce s-a dat pe toboganul acvatic al piscinei. Ea nu știa să înoate, iar după ce s-a scufundat nu ar fi fost observată imediat de persoanele aflate în apropiere.

Copila a fost scoasă din piscină după un interval prea mare de timp pentru ca medicii să o mai poată salva. Echipajul Serviciului de Ambulanță Județean a intervenit, însă manevrele de resuscitare nu au avut rezultat.

Poliția a deschis dosar penal

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Tulcea a anunțat că a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Anchetatorii urmează să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs tragedia, inclusiv modul în care fetița a ajuns să rămână nesupravegheată în apă.

Este primul caz de acest fel înregistrat în județul Tulcea de la începutul anului.

Copila era elevă și urma să înceapă clasa a II-a

Fetița era elevă la Liceul Tehnologic „Henri Coandă” din Tulcea. Aceasta terminase clasa I cu rezultate bune și fusese premiată la sfârșitul anului școlar.

Reprezentanții unității de învățământ au transmis un mesaj de condoleanțe familiei și au descris-o drept un copil „luminos, silitor și iubit”.

„Conducerea și întregul corp profesoral al Liceului Tehnologic «Henri Coandă» sunt alături de familia îndurerată. Adelina va rămâne în amintirea noastră ca un copil luminos, silitor și iubit. Dumnezeu să o odihnească în pace”, au transmis cadrele didactice de la Liceul Tehnologic Henri Coandă

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