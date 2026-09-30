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Justitie· 2 min citire

Călin Georgescu, prima noapte în Arestul Central. Fostul candidat la prezidențiale va sta după gratii în următoarele 30 de zile

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Scris deRealitatea.NET
Publicat30 sept. 2026, 07:19
Actualizat30 sept. 2026, 07:28
SursăRealitatea PLUS

Călin Georgescu a petrecut prima noapte în Arestul Central din Capitală, după ce a fost trimis în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile, în dosarul de înșelăciune. Sute de oameni s-au mobilizat după decizia instanței și cer eliberarea fostului candidat la prezidențiale. În prezent, mai sunt susținători în fața sediului după ce au stat toată noaptea. După decizia magistraților, care este definitivă, Călin Georgescu a fost ridicat cu cătușe de la vila sa din Mogoșoaia și dus în arest. În același dosar, și omul de afaceri Ionel Rusen a primit tot 30 de zile de arest preventiv.

Călin Georgescu, ridicat cu cătușe de la vila din Mogoșoaia

30 de zile arest preventiv - este cea mai dură măsură pe care Călin Georgescu a primit-o din partea magistraților de la Curtea de Apel București. Candidatul interzis la alegerile prezidențiale își va petrece următoarele 30 de zile la arestul central.

Decizia de arestare preventivă a lui Călin Georgescu vine după ce judecătorii au admis contestația formulată de DIICOT. Aceeași hotărâre a fost luată și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, despre care procurorii spun că făcea parte din rețeaua infracțională coordonată de Georgescu.

Călin Georgescu, dus în arest / Sursa foto - Captură video

Decizia în cazul lui Georgescu, luată de un complet de divergență

Inițial, contestația DIICOT a fost judecată de un complet format din două judecătoare, care au avut la final opinii diametral opuse. De aceea, celor două li s-a alăturat un al treilea magistrat, iar toată procedura a fost reluată de la zero. Abia după au fost emise mandatele de arestare preventivă.

Călin Georgescu plecase deja acasă în momentul în care a fost dată sentința, motiv pentru care polițiștii au mers să îl ridice de la domiciliu. Atât acolo, cât și la Curtea de Apel, (pe parcursul zilei) au fost prezenți zeci dintre susținătorii săi. Mulți au rămas și în fața Arestului Central, unde este încarcerat Călin Georgescu.

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