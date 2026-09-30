Călin Georgescu, prima noapte în Arestul Central. Fostul candidat la prezidențiale va sta după gratii în următoarele 30 de zile

Publicat 30 sept. 2026, 07:19 Actualizat 30 sept. 2026, 07:28 Sursă Realitatea PLUS

Călin Georgescu a petrecut prima noapte în Arestul Central din Capitală, după ce a fost trimis în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile, în dosarul de înșelăciune. Sute de oameni s-au mobilizat după decizia instanței și cer eliberarea fostului candidat la prezidențiale. În prezent, mai sunt susținători în fața sediului după ce au stat toată noaptea. După decizia magistraților, care este definitivă, Călin Georgescu a fost ridicat cu cătușe de la vila sa din Mogoșoaia și dus în arest. În același dosar, și omul de afaceri Ionel Rusen a primit tot 30 de zile de arest preventiv.

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