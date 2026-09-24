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Justitie· 2 min citire

Procurorii au pus sechestru pe vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. Anunțul DIICOT

FOTO: Inquam

FOTO: Inquam

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat24 sept. 2026, 15:54
SursăRealitatea PLUS

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au anunțat, joi, că au instituit sechestru asupra vilei lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, în cadrul unui dosar penal în care acesta este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Comunicatul DIICOT:

”Urmare a comunicatelor de presă nr. 1 și nr.3 din 21.09.2026, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

La data de 24 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui imobil situat în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, ce aparține inculpatului în vârstă de 64 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Activitățile judiciare sunt realizate împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a transmis DIICOT printr-un comunicat de presă.

Călin Georgescu este acuzat de înșelăciune

Sechestrul a fost instituit în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este acuzat, alături de Ionel Rusen și Massimiliano Arena, că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro.

Vă reamintim că Tribunalul București a respins, marți, cererea DIICOT de arestare preventivă a lui Călin Georgescu și a dispus plasarea acestuia sub control judiciar. Aceeași măsură a fost dispusă și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, considerat complice al lui Georgescu în acest dosar.

Decizia Tribunalului București nu este definitivă, iar procurorii DIICOT au contestat hotărârea la Curtea de Apel București.

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