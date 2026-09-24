Procurorii au pus sechestru pe vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. Anunțul DIICOT

Publicat 24 sept. 2026, 15:54 Sursă Realitatea PLUS

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au anunțat, joi, că au instituit sechestru asupra vilei lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, în cadrul unui dosar penal în care acesta este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

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