Suedia schimbă direcția politică după alegeri. Guvernul de dreapta pierde la limită și premierul demisionează
Ulf Kristersson. Foto: Profimedia
Suedia se îndreaptă către o schimbare de guvern după ce opoziția de centru-stânga a obținut o victorie la limită în alegerile parlamentare de duminică.
Alianța condusă de Magdalena Andersson, lidera Partidului Social-Democrat, a obținut 176 dintre cele 349 de mandate ale Riksdagului, potrivit rezultatelor anunțate joi de autoritatea electorală suedeză după numărarea tuturor voturilor.
Blocul de dreapta aflat la guvernare a obținut 173 de mandate, srie BBC.
În urma rezultatului, premierul Ulf Kristersson și-a anunțat demisia, deschizând calea pentru formarea unui nou guvern.
Ulf Kristersson pleacă din funcția de premier
Kristersson, politician conservator, și-a anunțat demisia joi după-amiază, într-un mesaj publicat pe X. Rezultatele preliminare arătau că aproximativ 50.000 de voturi separau cele două blocuri politice într-o țară cu aproximativ 10 milioane de locuitori.
„Acum, președintele Parlamentului va conduce următoarea etapă către formarea unui nou guvern. Prin urmare, solicit să fiu eliberat din funcția de prim-ministru, pentru a permite începerea imediată a acestui proces”, a transmis Kristersson în declarația sa.
Demisia sa vine după ce alianța de dreapta pe care a condus-o a fost depășită la limită de opoziția de centru-stânga.
În guvernarea sa, Kristersson a beneficiat de sprijinul partidului Sweden Democrats (SD), formațiune politică de dreapta cu o poziție restrictivă în privința imigrației. Premierul promisese că, în cazul unei victorii, le va oferi membrilor SD funcții în cabinet.
Blocul de dreapta este format din Partidul Moderat al lui Kristersson, Sweden Democrats, Creștin-Democrați și Liberali.
Magdalena Andersson vrea să formeze un nou guvern
Alianța de centru-stânga este condusă de Magdalena Andersson, lidera Social-Democraților, care este așteptată să revină în funcția de prim-ministru după patru ani petrecuți în opoziție.
Andersson a fost deja premier al Suediei între noiembrie 2021 și octombrie 2022. Ea a fost prima femeie care a ocupat această funcție în țară, înainte ca Ulf Kristersson să câștige alegerile din octombrie 2022.
Într-un discurs publicat pe Instagram, Andersson a declarat că „poporul suedez a votat pentru o nouă direcție pentru țara noastră”.
Social-Democrații au condus în mod repetat guvernele suedeze după Al Doilea Război Mondial și au reprezentat principala forță politică a țării în cea mai mare parte a ultimului secol.
După scrutinul actual, Andersson a început discuțiile cu celelalte formațiuni din opoziție, respectiv Partidul de Stânga, Partidul de Centru și Partidul Verzilor, pentru formarea unui guvern.
Formarea guvernului ar putea fi dificilă
Victoria electorală nu înseamnă automat că Magdalena Andersson va avea parte de un proces simplu de formare a guvernului.
În Suedia există două mari blocuri politice, fiecare reunind câte patru partide, iar guvernele de coaliție și guvernele minoritare sunt obișnuite.
Președintele Parlamentului suedez, Andreas Norlén, a declarat la televiziunea suedeză că formarea următorului guvern ar putea fi un proces complicat.
Una dintre probleme este relația dintre partidele care ar putea face parte din noua majoritate. Partidul de Centru respinge cooperarea cu Partidul de Stânga, în timp ce formațiunea de stânga insistă să participe la guvernare.
Există, de asemenea, diferențe importante între partidele din opoziție în ceea ce privește politica fiscală.
După alegerile din 2022, Suedia a avut nevoie de 37 de zile pentru formarea unui guvern. În 2018, procesul a durat 134 de zile.
Kristersson a avertizat, la rândul său, că opoziția se confruntă cu condiții „complicate” pentru formarea următorului guvern, deoarece pozițiile exprimate de diferitele partide înaintea zilei alegerilor ar putea reprezenta obstacole în negocieri.
Politica economică și migrația, puncte de divergență
În privința politicii economice, Magdalena Andersson urmărește creșterea cheltuielilor pentru sistemul de protecție socială.
Partidul Verzilor și Partidul de Stânga susțin, de asemenea, majorarea taxelor pe avere, însă Partidul de Centru se opune unei asemenea măsuri.
În ceea ce privește migrația, Andersson intenționează să mențină direcția restrictivă adoptată în ultimii ani, indiferent de solicitările potențialilor parteneri de coaliție.
Victoria opoziției marchează astfel sfârșitul direcției politice spre dreapta din ultimii patru ani, perioadă în care Suedia și-a înăsprit considerabil politica privind migrația, anterior mai liberală.
Andersson a transmis încă din seara alegerilor că rezultatul ar putea duce la instalarea unui nou guvern.
„Dacă acest rezultat va fi confirmat, Suedia va avea un nou guvern”, a declarat ea în fața susținătorilor.
Direcția pro-occidentală și sprijinul pentru Ucraina
În politica externă, rezultatul alegerilor este de așteptat să nu schimbe orientarea pro-occidentală și pro-ucraineană a Suediei.
În schimb, scrutinul a produs o schimbare importantă în raportul de forțe din politica internă, după ce blocul de centru-dreapta susținut de Sweden Democrats a pierdut alegerile la limită.
Sweden Democrats a intrat în Parlament în 2010 și a pierdut acum sprijin pentru prima dată de atunci, coborând cu trei puncte procentuale față de rezultatul din 2022.
Partidul a fost fondat în anii 1980 de persoane care aveau simpatii naziste și a fost evitat timp de decenii de partidele politice tradiționale. Începând de la mijlocul anilor 2000, formațiunea și-a schimbat imaginea publică, iar în 2022 a devenit al doilea cel mai mare partid din Suedia, după o campanie concentrată în special pe imigrație și criminalitatea violentă.
Formațiunea oferise sprijin din afara guvernului actualei coaliții de centru-dreapta, care a supervizat o înăsprire majoră a politicii privind migrația. Kristersson promisese să includă Sweden Democrats în guvern dacă își păstra funcția de premier.
Numărarea voturilor s-a încheiat după mai multe zile
Numărarea preliminară a voturilor a început duminică seara, imediat după închiderea urnelor, și a continuat pe parcursul săptămânii.
Miercuri, comisiile electorale au început să numere voturile trimise anticipat care au ajuns cu întârziere, precum și voturile din străinătate care nu sosiseră până în ziua alegerilor.
După numărarea tuturor voturilor, autoritatea electorală suedeză a anunțat joi că alianța de centru-stânga condusă de Social-Democrați a obținut 176 de mandate, față de cele 173 câștigate de blocul de dreapta.
Rezultatul trebuie să treacă însă prin procedura de certificare oficială în zilele următoare.
După demisia premierului, președintele Parlamentului are rolul de a purta discuții cu toate partidele și de a propune un candidat pentru conducerea guvernului. Candidatul propus este apoi supus votului parlamentarilor.
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