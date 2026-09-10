Robert Negoiță, avertisment despre criza politică: „Sunt 80% șanse să avem alegeri anticipate la final de noiembrie”

Robert Negoiță a lansat un scenariu privind viitorul politic al României. Invitat la Realitatea PLUS, edilul a declarat că există șanse mari ca următorul guvern să nu fie învestit de Parlament, iar țara să ajungă, pentru prima dată după 1989, la alegeri parlamentare anticipate.
Potrivit lui Robert Negoiță, UDMR ar fi fost formațiunea cu cea mai puțin consecventă poziție în negocierile politice, în timp ce PSD, PNL și AUR ar fi avut mesaje mai coerente.
UDMR cred că a fost partidul care a fost cel mai... Așa s-a văzut de la mine. Cel mai puțin consecvent, adică ce a susținut ieri n-a mai fost valabil astăzi, și după care și-au schimbat iarăși poziția.
Mi se pare că cei mai consecvenți au fost celelalte partide: PSD, PNL, AUR, toate au avut o abordare coerentă, să zic așa, ceea ce și coerența asta, și mesajele, le duc în direcția în care nu vom avea un guvern învestit în Parlament foarte curând.
Robert Negoiță: „Ne îndreptăm către alegeri anticipate pentru prima dată în perioada post-decembristă”
Robert Negoiță a spus că, în opinia sa, România ar putea ajunge la alegeri anticipate, un moment care ar fi fără precedent în perioada post-decembristă.
În același timp, el a sugerat că evoluția negocierilor politice ar putea depinde și de pozițiile partenerilor externi ai României.
Ba dimpotrivă, părerea mea personală este că ne îndreptăm către alegeri anticipate pentru prima dată în perioada post-decembristă.
Eu cred că încă nu au fost suficient de bine informate cancelariile din Vest și încă nu există acceptul partenerului nostru strategic. Așa cred eu, dar cred că direcția este fix acolo.
„Am îndoieli semnificative” că un guvern va trece de Parlament
Întrebat dacă președintele Nicușor Dan ar putea face o nominalizare pentru funcția de premier înainte de plecarea sa în Statele Unite ale Americii, programată pentru 21 septembrie, Robert Negoiță a apreciat că o nominalizare ar trebui să existe.
Primarul Sectorului 3 a pus sub semnul întrebării capacitatea viitorului Cabinet de a obține votul de învestitură în Parlament.
Nominalizare? Cred că va să fie. Eu cred că va să fie nominalizare, și ar trebui să fie o nominalizare. Că va să fie cu efect pozitiv, în sensul în care să fie învestit în Parlament, că să treacă de Parlament, aici am îndoieli semnificative. Repet, din punctul meu de vedere, foarte probabil 80%. Eu dau șanse ca să avem alegeri anticipate undeva la final de noiembrie. La final de noiembrie.