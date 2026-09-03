A fost descoperită cămașa care păcălește camerele de supraveghere cu inteligență artificială

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 17:29

Pare o cămașă hawaiiană cu un imprimeu exagerat și aproape imposibil de privit, însă modelul a fost creat cu un scop precis. Designerul german Simon Weckert a conceput Digital Camouflage pentru a face cât mai dificilă identificarea purtătorului de către camerele de supraveghere dotate cu inteligență artificială.

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