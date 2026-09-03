Țigările electronice cu nicotină, asociate cu rate mai ridicate de renunțare la fumat, potrivit unei analize internaționale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 09:42

Persoanele care doresc să renunțe la fumat au cele mai mari șanse de succes dacă folosesc țigări electronice cu nicotină, potrivit unei noi analize realizate de organizația independentă de cercetare Cochrane și citată de BBC.

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