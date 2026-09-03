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Catedrala Națională își deschide astăzi porțile pentru publicul larg
Catedrala Neamului
Publicat3 sept. 2026, 07:50
Actualizat3 sept. 2026, 07:53
Catedrala Națională își deschide astăzi porțile pentru publicul larg timp de 3 ore în timpul Sfintei Liturghii. Decizia vine cu ocazia întâlnirii internaționale a tinerilor ortodocsi. Slujba este programată între orele 9 și 12, iar accesul va fi permis în limita locurilor disponibile. După încheierea evenimentului Catedrala se va închide din nou pentru finalizarea lucrărilor.
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