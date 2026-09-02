Un primar din Olt a fost lăsat fără permis după ce a fost prins cu radarul. Edilul se grăbea să stingă un incendiu

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 20:07

Un caz neobișnuit s-a petrecut în comuna Movileni din județul Olt, unde primarul Ion Sorin Toma a fost amendat și a rămas fără permis în timp ce se deplasa către un incendiu care izbucnise din nou și amenința gospodăriile din zonă. Edilul spune că se grăbea să ajute la intervenție, după ce fusese alertat de o localnică și aflase că autospeciala Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență avea probleme cu furtunul.

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