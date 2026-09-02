Un primar din Olt a fost lăsat fără permis după ce a fost prins cu radarul. Edilul se grăbea să stingă un incendiu

Un caz neobișnuit s-a petrecut în comuna Movileni din județul Olt, unde primarul Ion Sorin Toma a fost amendat și a rămas fără permis în timp ce se deplasa către un incendiu care izbucnise din nou și amenința gospodăriile din zonă. Edilul spune că se grăbea să ajute la intervenție, după ce fusese alertat de o localnică și aflase că autospeciala Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență avea probleme cu furtunul.
Incendiul a distrus o stână în Movileni
Incidentul s-a produs pe 29 august, pe islazul comunei Movileni, județul Olt. Un incendiu de vegetație a cuprins o stână și a provocat pagube, iar primele intervenții au fost făcute de membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Movileni, sprijiniți de localnici.
La fața locului au ajuns și pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt. Primarul Ion Sorin Toma a povestit că oamenii din comună s-au mobilizat imediat pentru a limita efectele incendiului.
„Am fost luați cu toții prin surprindere de această nenorocire. Au sărit băieții noștri de la SVSU, cu autospeciala pe care o avem în dotare, am sărit și noi, și localnicii cu ce au avut la îndemână pentru stingerea focului și limitarea pagubelor”, a declarat primarul.
Focul a izbucnit din nou în aceeași seară
Situația s-a complicat în cursul serii, când incendiul s-a reaprins. Locuitorii din apropiere au apelat de două ori numărul 112 pentru a anunța că flăcările au revenit și se apropiau de case.
Primarul se afla acasă în momentul în care a fost sunat de o localnică și i s-a cerut ajutorul. Edilul spune că a plecat imediat spre zona afectată, cu intenția de a sprijini intervenția.
Pe traseu, Ion Sorin Toma a aflat că furtunul unei autospeciale SVSU se deteriorase. A făcut un ocol pentru a lua un furtun nou, după care și-a continuat drumul către islaz.
Primarul a fost prins cu radarul
În timp ce se deplasa către locul incendiului, în spatele mașinii primarului se afla un echipaj de poliție într-un autoturism neinscripționat. Agenții au folosit radarul și au constatat că edilul depășise viteza legală cu mai mult de 50 de kilometri pe oră în localitate.
Ion Sorin Toma spune că nu a fost oprit imediat de polițiști. Mașina acestora a pornit după el, iar primarul a crezut că oamenii legii se îndreaptă și ei spre incendiu pentru a ajuta la intervenție.
„Eu nu am fost oprit pe loc de polițiști, m-au lăsat să trec și au pornit după mine. La un moment dat, am observat mașina fără însemne în spatele meu și m-am bucurat, crezând că oamenii legii vin și ei să dea o mână de ajutor la stingerea incendiului. Când colo, ei nu doar că nu ne-au ajutat, dar ne-au și împiedicat în acțiunea noastră”, a declarat Ion Sorin Toma, conform publicației locale olt-alert.ro.
Edilul a primit amendă și a rămas fără permis
Polițiștii au ajuns ulterior la locul incendiului și au discutat cu primarul. Acesta le-a explicat că viteza cu care circulase fusese determinată de intenția de a ajunge cât mai repede la intervenție.
Potrivit edilului, explicația nu a schimbat măsurile luate de agenți. Ion Sorin Toma a fost amendat și i-a fost reținut permisul de conducere pentru o perioadă de trei luni.
Primarul susține că polițiștii au plecat de la fața locului după aplicarea sancțiunilor și că nu s-ar fi interesat dacă pot contribui la intervenția pentru stingerea incendiului.
Primarul a ajuns la spital după intervenție
După ce incendiul a fost stins, Ion Sorin Toma a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Slatina. Edilul acuza dureri puternice de cap și usturime în gât.
Medicii au constatat, în urma verificărilor, că primarul suferise o intoxicație cu fum. Acesta a primit îngrijiri medicale și a rămas câteva ore cu masca de oxigen, până când starea sa s-a îmbunătățit.
Edilul spune că, în astfel de situații, consideră că intervenția pentru protejarea oamenilor este mai importantă decât situația permisului său de conducere.
„Permisul meu contează mai puțin, viețile oamenilor însă sunt prioritate zero”, spune primarul.
IPJ Olt verifică modul în care au intervenit polițiștii
Cazul a ajuns în atenția conducerii Inspectoratului de Poliție Județean Olt la câteva zile după apariția materialului în presa locală.
IPJ Olt a anunțat că va efectua verificări interne pentru a stabili modul în care polițiștii au gestionat situația de la incendiul din comuna Movileni.