Mamă și doi copii, la spital după ce mașina în care se aflau a lovit un stâlp de electricitate și s-a răsturnat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 14:36

O femeie și cei doi copii ai săi au ajuns, miercuri, la spital, după ce mașina în care se aflau a lovit un stâlp de electricitate în localitatea Horoiata, comuna Bogdănești. În urma impactului, autoturismul s-a răsturnat, iar stâlpul s-a rupt și a căzut peste mașină.

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