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Mamă și doi copii, la spital după ce mașina în care se aflau a lovit un stâlp de electricitate și s-a răsturnat

Accident Vaslui/ Foto: ISU Vaslui

Accident Vaslui/ Foto: ISU Vaslui

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 14:36

O femeie și cei doi copii ai săi au ajuns, miercuri, la spital, după ce mașina în care se aflau a lovit un stâlp de electricitate în localitatea Horoiata, comuna Bogdănești. În urma impactului, autoturismul s-a răsturnat, iar stâlpul s-a rupt și a căzut peste mașină.

Potrivit ISU Vaslui, la locul accidentului au intervenit echipaje ale Detașamentului de Pompieri Bârlad și ale Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui. Salvatorii au intervenit cu o autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare, o autospecială de prim ajutor și o ambulanță SAJ Vaslui.

În autoturism se aflau o mamă și cei doi copii ai săi. La sosirea echipajelor de intervenție, cele trei persoane se autoevacuaseră. Toate victimele erau conștiente și au fost preluate de echipajele medicale pentru evaluare și acordarea îngrijirilor necesare.

Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul din localitatea Horoiata.

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