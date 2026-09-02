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Social· 1 min citire
Mamă și doi copii, la spital după ce mașina în care se aflau a lovit un stâlp de electricitate și s-a răsturnat
Accident Vaslui/ Foto: ISU Vaslui
O femeie și cei doi copii ai săi au ajuns, miercuri, la spital, după ce mașina în care se aflau a lovit un stâlp de electricitate în localitatea Horoiata, comuna Bogdănești. În urma impactului, autoturismul s-a răsturnat, iar stâlpul s-a rupt și a căzut peste mașină.
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