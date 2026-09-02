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Coli de hârtie A4 într-o toaletă de la Guvern, chiar în timpul Reuniunii Diplomației Române: imagini halucinante FOTO

Hârtie A4 la toaletă Guvern/ Foto: Facebook Viorel Cataramă

Hârtie A4 la toaletă Guvern/ Foto: Facebook Viorel Cataramă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat2 sept. 2026, 07:28
SursăRealitatea PLUS

Imagini halucinante vin chiar de la Guvernul României! Într-o toaletă de la Palatul Victoria, au fost lăsate hârtii A4 chiar în ziua în care avea loc Reuniunea Diplomației Române.

Dezvăluirile au fost făcute de fostul deputat și om de afaceri Viorel Cataramă chiar pe rețelele sociale. Acesta a scris și CITEZ: „Neverosimil! În timpul unui eveniment la care participă diplomați români.”

Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere de la Guvern, însă până în acest moment nu am primit niciun răspuns. 

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