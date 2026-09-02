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Social· 1 min citire
Coli de hârtie A4 într-o toaletă de la Guvern, chiar în timpul Reuniunii Diplomației Române: imagini halucinante FOTO
Hârtie A4 la toaletă Guvern/ Foto: Facebook Viorel Cataramă
Publicat2 sept. 2026, 07:28
SursăRealitatea PLUS
Imagini halucinante vin chiar de la Guvernul României! Într-o toaletă de la Palatul Victoria, au fost lăsate hârtii A4 chiar în ziua în care avea loc Reuniunea Diplomației Române.
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