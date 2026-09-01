Semnal de alarmă pentru pensionari: Riscul înghețării pensiilor pentru al treilea an consecutiv pe fondul datoriei publice uriașe

Pensia românilor rămâne sub presiunea unei datorii publice în creștere accelerată. Neaplicarea legii privind indexarea veniturilor și inflația ridicată generează pierderi considerabile pentru milioane de beneficiari. Află ce arată datele oficiale și cum este afectată puterea de cumpărare a seniorilor.
Pensia românilor rămâne sub presiunea unei datorii publice în creștere accelerată. Neaplicarea legii privind indexarea veniturilor și inflația ridicată generează pierderi considerabile pentru milioane de beneficiari. Află ce arată datele oficiale și cum este afectată puterea de cumpărare a seniorilor.
Riscul înghețării pensiilor pentru al treilea an consecutiv
Evoluția datoriei publice impune măsuri drastice
Perspectiva de majorare a veniturilor pentru seniori este pusă sub semnul întrebării de traiectoria ascendentă a datoriei publice a României. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Finanțelor și Consiliul Fiscal, gradul de îndatorare raportat la PIB urmează un curs accelerat:
Nivel actual: 60,01% din PIB
Estimare 2027: 63,3% din PIB
Estimare 2028: 63,9% din PIB
Estimare 2030: aproximativ 70% din PIB
Această evoluție financiară pune presiune directă pe bugetul de stat, limitând spațiul de manevră al Executivului pentru majorarea cheltuielilor sociale.
Impactul neaplicării legii: Pierderile cumulate de pensionari
Lipsa indexării prevăzute de cadrul legislativ se traduce în pierderi financiare lunare și anuale semnificative pentru pensionari. Calculat la o valoare inițială a punctului de referință de 81 de lei (stabilită în anul 2024), decalajul arată astfel:
Valoarea teoretică a punctului de referință (dacă s-ar fi aplicat indexarea pe parcursul celor doi ani): 98 lei
Pierdere medie lunară: 535 lei
Pierdere medie anuală: 6.420 lei
Pierdere totală cumulată în 2 ani: 12.840 lei
Scăderea puterii de cumpărare sub impactul inflației
Pe lângă neaplicarea indexării legale, rata inflației de 8,2% erodează suplimentar veniturile reale ale populației. Scăderea efectivă a puterii de cumpărare se reflectă direct în valoarea reală a pensiilor:
Această combinație între veniturile stagnante și deprecierea monetară accentuează dificultățile financiare ale pensionarilor, în timp ce decizia privind o eventuală ajustare a veniturilor rămâne în sarcina viitoarei formule de guvernare.