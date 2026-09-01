Semnal de alarmă pentru pensionari: Riscul înghețării pensiilor pentru al treilea an consecutiv pe fondul datoriei publice uriașe

Publicat 1 sept. 2026, 16:19 Sursă Realitatea PLUS

Pensia românilor rămâne sub presiunea unei datorii publice în creștere accelerată. Neaplicarea legii privind indexarea veniturilor și inflația ridicată generează pierderi considerabile pentru milioane de beneficiari. Află ce arată datele oficiale și cum este afectată puterea de cumpărare a seniorilor.

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