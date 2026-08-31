Panică pe Bursa de la București: De ce vând micii investitori și ce fac fondurile mari

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 21:12

Peste 25.000 de ordine de vânzare au fost introduse într-o singură zi pe Bursa de Valori București (BVB), un volum de trei ori mai mare față de o zi obișnuită. Indicele principal a înregistrat o scădere bruscă de 3,6%, alimentată de retragerea masivă a micilor investitori.

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