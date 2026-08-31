Panică pe Bursa de la București: De ce vând micii investitori și ce fac fondurile mari

Peste 25.000 de ordine de vânzare au fost introduse într-o singură zi pe Bursa de Valori București (BVB), un volum de trei ori mai mare față de o zi obișnuită. Indicele principal a înregistrat o scădere bruscă de 3,6%, alimentată de retragerea masivă a micilor investitori.
Economistul Radu Georgescu explică ce se întâmplă în spatele cifrelor și de ce comportamentul micilor investitori diferă radical de cel al marilor fonduri de investiții.
Comportamentul investitorilor individuali: De la entuziasm la panică
Schimbarea de sentiment pe piața de capital a fost extrem de rapidă. Dacă în urmă cu o lună numărul cumpărătorilor persoane fizice era în creștere, ultima ședință de tranzacționare a adus o val de vânzări directe efectuate din aplicațiile mobile.
Investitorii de tip retail — persoane fizice care tranzacționează sume mici și medii prin intermediul platformelor digitale — au reacționat la primele semne de scădere, marcând un număr record de ordine de vânzare.
Fondurile mari vând discret, prin tranzacții speciale
În timp ce micii investitori vând la vedere în aplicații, marile fonduri instituționale utilizează mecanisme speciale pentru a nu accentua prăbușirea cotațiilor.
Un exemplu adus în discuție de economist este pachetul masiv de acțiuni al Băncii Transilvania, în valoare de 73 de milioane de lei, vândut printr-o singură tranzacție specială (de tip DEAL). Această metodă permite mutarea unor volume mari de titluri fără a afecta direct prețul afișat pe ecranul bursei în timp real.
Ce urmează pe piață: Scenarii și dileme pentru perioada următoare
Întrebarea centrală a pieței este dacă indicii bursei se vor stabiliza în zilele următoare sau dacă scăderile vor continua. În analiză sunt luate în calcul două posibile intervenții:
Achizițiile efectuate de fondurile de pensii: Acestea dispun de lichidități și pot cumpăra acțiuni la prețuri reduse pentru a susține piața.
Programele de răscumpărare ale companiilor: Companiile listate pot interveni cumpărându-și propriile acțiuni pentru a frâna deprecierea cotațiilor.
Cu toate acestea, Radu Georgescu avertizează că, într-un context de panică generalizată, astfel de intervenții pot fi ineficiente, riscând să devină doar „bani arși degeaba” dacă valul de vânzări al marilor jucători continuă pe parcursul săptămânii.