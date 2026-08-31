Alimentele de bază se scumpesc din nou din toamnă. Pâinea, făina și uleiul - mai scumpe cu până 20%

Publicat 31 aug. 2026, 18:20 Actualizat 31 aug. 2026, 18:22 Sursă Realitatea PLUS

Avem primele efecte la raft generate de crizele suprapuse! Experții avertizează că alimentele de bază s-ar putea scumpi cu până la 20% în această toamnă. Datele vin în condițiile în care țara noastră rămâne campioana scumpirilor în Europa, cu cea mai mare inflație.

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